La Selección Argentina usará IA en el Mundial 2026. Foto: NA (Claudio Fanchi)

La revolución tecnológica también juega para la Selección Argentina. En una presentación impactante realizada este miércoles en el corazón de Times Square, en Nueva York, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) anunció un acuerdo estratégico con Google Gemini para incorporar inteligencia artificial al trabajo del cuerpo técnico durante el Mundial 2026.

Argentina apuesta a la inteligencia artificial para el Mundial 2026

La noticia marca un antes y un después en la relación entre el fútbol de elite y la tecnología aplicada al alto rendimiento. Según explicó el director comercial de la AFA, Leandro Petersen, la implementación de herramientas basadas en IA permitirá optimizar tareas clave como: el análisis táctico, la prevención de lesiones y la toma de decisiones en tiempo real.

La AFA anunció un acuerdo estratégico con Google Gemini para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Foto: NA (Martín Zabala)

“Toda esa tecnología nos va a permitir trabajar mucho en la prevención de lesiones, el análisis táctico y muchas otras cosas en tiempo real que impliquen la toma de decisiones de los cuerpos técnicos”, sostuvo Petersen durante el evento realizado en Manhattan, a pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Aunque desde la AFA evitaron revelar cifras del convenio, Petersen calificó la alianza con Google como “uno de los acuerdos más importantes para la historia de AFA”, dejando en claro el peso estratégico que tendrá la inteligencia artificial dentro de la estructura deportiva y comercial del seleccionado campeón del mundo.

Cómo usará la AFA la tecnología de Google Gemini

Pero el impacto no quedará únicamente puertas adentro del predio de entrenamiento. Desde Google adelantaron que los hinchas también podrán interactuar con herramientas impulsadas por Gemini para generar contenidos personalizados vinculados a la “Scaloneta”. Entre las opciones habrá creación de imágenes junto a sus ídolos, canciones temáticas y experiencias digitales pensadas para redes sociales.

Google adelantó que los hinchas también podrán interactuar con herramientas impulsadas por Gemini. Foto: NA (Martín Zabala)

“Los aficionados podrán usar la IA de Gemini para crear imágenes con sus ídolos, canciones y otros contenidos. Los fans que no van a estar en el Mundial se van a poder sentir cerca de la selección y de ídolos globales como Lionel Messi”, agregó Petersen.

El Mundial 2026 será el primero de la historia disputado en plena explosión global de la inteligencia artificial generativa, una transformación tecnológica impulsada por plataformas como X, OpenAI, Google y Anthropic, entre otras.

Lionel Messi y la Selección Argentina buscan otro título mundial

En ese contexto, la directora de comunicaciones de Google para Hispanoamérica, Flor Sabatini, aseguró que esta Copa del Mundo tendrá una dimensión tecnológica inédita.

“Va a ser completamente distinto a cualquier otro Mundial que hayamos vivido. La IA va a estar en la palma de la mano de los aficionados, los jugadores, los cuerpos técnicos... va a cambiarlo todo”, afirmó.

Mientras tanto, dentro de la cancha, la Selección Argentina llegará a Norteamérica como una de las grandes candidatas al título junto a potencias como Francia y España. Liderada por Lionel Messi, la “Albiceleste” intentará defender la corona obtenida en el inolvidable Mundial de Qatar 2022, aunque esta vez con un nuevo aliado silencioso: la inteligencia artificial.