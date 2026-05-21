Show de Fito Páez. Foto: Prensa

Fito Páez rompió el silencio luego del rechazo que recibió por parte del público durante la presentación de su nuevo disco, que incluyó entre indiferencia, silbidos y espectadores que se retiraron del concierto.

A través de un posteo en Instagram, el músico compartió videos y fotos del show y agregó: “¡Nunca voy a olvidar esta noche! ¡Este concierto!”.

“Me sentí más vivo que nunca… Amor, rabia, relajo, energía, pelea callejera, espectáculo, antropología porteña, el mundo vibrante, dopaminas y endorfinas en pugna y en abrazo perpetuo”, continuó.

Además de agradecerle a los músicos que lo acompañaron en el escenario y al resto de su equipo de trabajo, el rosarino le dejó un mensaje al público porteño: “¡Me encantás, Buenos Aires, porque sos reloca y zarpada!”.

¿Qué pasó en el show de Fito?

Durante el show de este miércoles 20 de mayo, el intérprete inició el concierto con el compilado “Novela” que, durante los primeros minutos, generó expectativa, pero con el correr del tiempo comenzaron los sonidos de desaprobación.

Indiferencia y abucheo a Fito Páez en su show. Video: NA.

El espectáculo duró tres horas y, en el medio, Fito ya hizo notar su molestia al pedirle al público del fondo que acompañe porque había llegado el momento de los clásicos y no dejó pasar lo ocurrido.

“Los quiero escuchar allá atrás, silbaron muchísimo, ahora a cantar. No te escucho, man. Lo que pasó antes, pasó. Ahora canten”, apuntó el músico mientras la gente miraba el celular o buscaba comida en las afueras de la tribuna.

Abucheo en el show de Fito Páez. Foto: NA

“¿Quién es el telonero de hoy?” y “Devuélvenos la plata” fueron algunos de los reproches en redes sociales, mientras que el enojo también arribó porque el concierto comenzó media hora tarde: “Esperé media hora, me parece una falta de respeto. Pagué tanto para no ver nada porque no ponen a Fito Páez en la pantalla. No vine a ver su álbum nuevo”.

Es que el músico había adelantado en sus redes que expondría este repertorio: “¿Y si el miércoles despido Novela en el Movistar? ¿Por qué no? Ojalá tengan ganas de escucharlo. Yo me muero de ganas de tocarlo”.