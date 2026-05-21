El álbum dorado del Mundial 2026, una edición limitada de Panini. Foto: Panini

El furor por el álbum oficial del Mundial 2026 no deja de crecer en la Argentina y ahora suma un nuevo capítulo que promete desatar la locura de los coleccionistas.

Panini confirmó la llegada del esperado álbum dorado, una edición especial y limitada que tiene fecha de lanzamiento, precio oficial y un detalle clave: solo podrá conseguirse de manera online.

Panini confirmó la llegada del álbum dorado, una edición especial y limitada que solo se consigue online. Foto: Panini

La versión premium del tradicional álbum de la Copa del Mundo desembarcó este miércoles 20 de mayo de 2026 y es comercializado exclusivamente a través de Zona Kids, único canal autorizado para la venta.

La expectativa es enorme y todo indica que las primeras horas serán decisivas para quienes quieran asegurarse una copia de esta pieza que apunta directamente al mercado coleccionista.

Cómo será el álbum dorado del Mundial 2026 de Panini

El álbum dorado mantendrá la estructura clásica de la colección oficial de Panini, aunque incorporará características diferenciales que lo convierten en un objeto exclusivo.

Tendrá tapa dura color dorado, contará con 112 páginas y permitirá completar las 980 figuritas oficiales del Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

El álbum dorado del Mundial 2026 mantendrá la estructura clásica, tendrá tapa dura y 112 páginas. Foto: Panini

El precio también marca una diferencia importante respecto de las versiones tradicionales: costará $30.000 pesos argentinos y será el álbum más caro de toda la colección oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

A pesar de eso, se espera una fuerte demanda impulsada por el entusiasmo que genera cada edición mundialista y por el valor simbólico que suelen adquirir este tipo de lanzamientos especiales.

Cuánto cuestan los sobres y qué figuritas incluye la edición especial

En cuanto a los sobres, no habrá cambios: seguirán costando $2.000 y cada uno incluirá siete figuritas. Además, Panini confirmó que las estampas serán exactamente las mismas que se utilizan en los demás formatos del álbum, por lo que no existirán sobres exclusivos para la edición dorada.

Otro de los atractivos será el espacio destinado para completar las 14 figuritas promocionales de Coca-Cola, una colección especial que acompaña la campaña oficial rumbo al Mundial 2026 y que se suma al desafío de llenar el álbum completo.

Cuál es la figurita más deseada y difícil del álbum del Mundial 2026

Si bien las estampas de figuras como Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé y Lamine Yamal lideran los pedidos en grupos de canje, kioscos y redes sociales, ninguna de ellas ocupa el primer lugar entre las más difíciles de conseguir.

La verdadera joya del álbum sería la misteriosa figurita “00”, una edición especial del logo de Panini con acabado completamente brillante que ya se transformó en objeto de deseo para coleccionistas de todo el mundo.

La verdadera joya del álbum sería la misteriosa figurita “00”, una edición especial del logo de Panini. Foto: Foto X @CadizSV

Según distintos medios especializados y comunidades de fanáticos, la figurita “00” tendría una circulación extremadamente limitada dentro de los sobres oficiales. Aunque Panini todavía no reveló las probabilidades exactas de aparición, muchos coleccionistas aseguran que muy pocos paquetes la incluyen.

Esa rareza convirtió rápidamente a la estampa en un fenómeno viral. En sitios de reventa y grupos de intercambio, su valor comenzó a dispararse apenas semanas después del lanzamiento del álbum, generando una verdadera “cacería” entre quienes buscan completar la colección antes del inicio del Mundial.