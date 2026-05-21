Los repudiables dichos de Néstor Apuzzo que generaron indignación en las redes sociales:

Néstor Apuzzo. Foto: X

Néstor Apuzzo causó indignación en las redes sociales por un comentario que realizó en la previa del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Durante una entrevista, el director técnico que es principalmente reconocido por su paso en Huracán, donde ganó la Copa Argentina y la Supercopa Argentina 2014 además de conseguir el ascenso ese mismo año, se refirió a la Copa del Mundo y afirmó que “ahora vas a ver que van a haber 50 millones de técnicos”.

Repudiables dichos de Néstor Apuzzo. Video: NA - Gentileza Radio Rivadavia.

Sin embargo, lo más repudiable llegó después, cuando comentó que “las mujeres son todas técnicas, los gays son técnicos, los normales somos todos técnicos porque somos Argentina”.

Las palabras de Apuzzo no pasaron desapercibidas y rápidamente se multiplicaron las críticas en redes sociales y en el ambiente del fútbol argentino.

¿Quién es Néstor Apuzzo?

Néstor Apuzzo dirigió durante muchos años a Huracán durante la década del 2010, siendo el técnico interino en siete oportunidades cuando el club se quedaba sin entrenador.

El Cabezón entró en la historia grande del Quemero cuando lo ascendió a Primera en 2014, mismo año en el que ganó la Copa Argentina.

Néstor Apuzzo. Foto: X

En la temporada siguiente, se quedó con la Supercopa Argentina en una final ante el River de Marcelo Gallardo, con un triunfo por 1 a 0 en San Juan con gol del chileno Edson Puch.

Luego pasó a Sacachispas entre 2022 y 2023, mientras que su última experiencia como director técnico se dio en Deportivo Español, donde dirigió entre 2024 y 2025.