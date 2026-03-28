Detención de Tiger Woods. Foto: EFE

Tiger Woods fue liberado después de pasar varias horas en prisión tras el accidente de tránsito en Florida, por conducir bajo los efectos de sustancias que aún no se han detallado.

El golfista salió a bordo de una camioneta negra, sentado en el asiento del acompañante, ante la presencia de algunos medios gráficos que aguardaban en el exterior de la prisión del condado de Martin.

Liberación de Tiger Woods tras estar detenido por un accidente de tránsito en Florida. Video: REUTERS.

Según el sheriff del condado de Martin, John Budenskiek, el golfista dio negativo en el test de alcoholemia y no dio más detalles de las circunstancias del siniestro, ocurrido cerca de la residencia de Woods en Jupiter y en el que ninguno de los dos conductores sufrió heridas.

El ganador de quince Majors conducía su camioneta a gran velocidad cuando intentó adelantar a una camioneta de limpieza que remolcaba un tráiler pequeño y ante el volantazo para esquivarlo, volcó de lado y se vio obligado a salir por una de las ventanillas.

Accidente de tránsito de Tiger Woods en Florida. Foto: via REUTERS

“Mostraba signos de estar bajo los efectos de alguna sustancia”, apuntó el sheriff, quien precisó que en el vehículo no se encontraron drogas, ni medicamentos pero el deportista se negó a realizar el test de orina para descartar cualquier tipo de estupefacientes.