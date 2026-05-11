La imagen de Lamine Yamal que recorrió el mundo en los festejos del Barcelona campeón de La Liga Foto: X @olgarodriguezfr

La consagración del FC Barcelona como campeón de La Liga 2025/2026 dejó postales imborrables, pero una imagen en particular trascendió lo deportivo y se convirtió en tendencia global. Durante la caravana del festejo por las calles de la ciudad, Lamine Yamal apareció ondeando una bandera de Palestina, un gesto que rápidamente se viralizó y generó una fuerte repercusión internacional.

El joven extremo, de apenas 18 años y una de las grandes figuras de la temporada, fue captado desde el autobús descapotable del plantel blaugrana mientras exhibía la bandera en medio del clima festivo. Las imágenes se replicaron en cuestión de minutos en redes sociales y portales de todo el mundo, instalando el debate más allá del fútbol.

Una celebración histórica del Barcelona

El Barcelona certificó el título tras vencer 2-0 al Real Madrid en El Clásico, resultado que le permitió coronarse campeón con varias fechas de anticipación. La victoria ante su máximo rival le dio un marco especial al logro, en una temporada marcada por la regularidad, el dominio futbolístico y la consolidación de jóvenes talentos.

La imagen de Lamine Yamal que recorrió el mundo en los festejos del Barcelona campeón de La Liga Foto: REUTERS

Como es tradición, el club organizó una multitudinaria rúa por las principales avenidas de Barcelona. Miles de hinchas salieron a las calles para acompañar a los jugadores, cantar, celebrar y compartir el trofeo en una fiesta que transformó la ciudad en un escenario azulgrana.

El gesto de Lamine Yamal que se volvió viral

En ese contexto, Lamine Yamal captó todas las miradas al mostrarse con la bandera palestina. El gesto fue interpretado por muchos como una expresión personal en un evento de alcance masivo, amplificada por la enorme visibilidad del futbolista, tanto dentro como fuera del campo de juego.

Las reacciones no tardaron en aparecer. Mientras algunos usuarios expresaron apoyo y destacaron el impacto simbólico del gesto, otros manifestaron críticas por la presencia de un símbolo político en una celebración deportiva. En pocas horas, el tema se convirtió en uno de los más comentados del día, tanto en España como en el exterior.

Lamine Yamal, figura dentro y fuera de la cancha

Más allá de la polémica, la temporada de Lamine Yamal fue extraordinaria. El juvenil se consolidó como pieza clave del equipo dirigido por Hansi Flick, aportando desequilibrio, goles y asistencias en momentos decisivos. Su crecimiento sostenido lo posicionó como uno de los futbolistas jóvenes con mayor proyección del fútbol europeo.

La imagen de Lamine Yamal que recorrió el mundo en los festejos del Barcelona campeón de La Liga Foto: X @olgarodriguezfr

La imagen del festejo vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el rol de los deportistas en el espacio público y el alcance de sus gestos en la era digital. Con millones de seguidores y una exposición global, cada acción de figuras como Yamal adquiere una dimensión que trasciende el resultado deportivo.

Un título que quedará marcado por una imagen

El campeonato del Barcelona no solo será recordado por su rendimiento futbolístico, sino también por una celebración que dejó imágenes potentes. La postal de Lamine Yamal con la bandera palestina se sumó al álbum de momentos icónicos del título y quedó instalada como uno de los símbolos de una jornada histórica en la capital catalana.

Mientras el club celebra una nueva estrella y planifica el futuro, la figura de Yamal sigue creciendo, tanto por su talento como por el impacto que genera dentro y fuera del campo. Una imagen, un gesto y una viralización que confirmaron que el fútbol moderno ya no se juega solo en la cancha.