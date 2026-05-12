RunNation, el deporte de choque que se volvió viral en redes sociales. Foto: Instagram @runnation

En la era de la redes sociales y la globalización, las tendencias alcanzan a todos los rubros: bailes, modas y hasta retos físicos crecen a niveles acelerados a tal punto de ser practicados en todo el mundo en cuestión de semanas. Un claro ejemplo es el RunNation, un nuevo deporte extremo que se volvió viral y cada vez suma más adeptos.

Nacida en Sídney, Australia, y antes conocido como Runnit, esta disciplina de choque causa furor en Internet debido al impacto que genera, a la cantidad de gente que reúne y al modo en el que se practica, parecido a situaciones en el rugby. En resumen, se trata de dos personas corren directamente una hacia la otra dentro de una pequeña plataforma recta que simula un “carril” en el que los cuerpos de los participantes impactan a alta velocidad.

RunNation, el deporte viral que suma cada vez más fanáticos. Video: Instagram @runnation

El cerebro detrás del RunNation es el promotor australiano Tremaine Fernandez, quien fundó la organización Run Nation Championship (RNC) en colaboración con destacadas figuras de las artes marciales mixtas, como el peleador de peso pesado de la UFC, Tai Tuivasa.

El deporte también se popularizó en Nueva Zelanda, otro país cuya cultura está atravesada por el rugby y las prácticas de contacto físico. En un principio se llamó “Run it straight” o "Runit" (“Ataque directo”) y comenzó a viralizarse entre 2025 y principios de 2026.

Cómo se “juega” al RunNation: cuáles son las reglas principales

Si bien a simple vista se trata de un choque frontal masivo, la liga profesional estructuró un reglamento específico para intentar reducir daños en el físico de los deportistas, diferenciándose de los retos callejeros. Entre sus principales características y reglas se destaca:

El Terreno (o la “cancha”) : el deporte se disputa en una pista delimitada y acolchada de aproximadamente 20 metros de largo por 4 metros de ancho.

Los roles de los “jugadores” : en cada enfrentamiento se sortean dos roles, el de corredor , que inicia la marcha portando una pelota de rugby en las manos; y el tackleador/defensor , que debe frenarlo.

La dinámica : tras la señal del árbitro, ambos competidores corren a máxima velocidad en línea recta uno hacia el otro para colisionar de manera frontal. Al terminar el impacto, intercambian sus roles.

Modo de juego : los enfrentamientos constan de dos rondas con dos colisiones cada una (también pueden ser tres rondas). En caso de empate, se define mediante un choque final por “muerte súbita”.

Zona de contacto permitida : el impacto legal debe ser estrictamente de hombro y aplicarse debajo de la línea de la clavícula y por encima de la cintura. El defensor está obligado a intentar un “envolvimiento de brazos” (arm wrap) al tacklear.

Prohibiciones : está estrictamente prohibido agachar la cabeza para embestir, saltar al momento del impacto, levantar las rodillas de forma desmedida o golpear directamente cabeza con cabeza o al rostro.

Puntuación y victoria: un panel de jueces evalúa cada ronda puntuando según la calidad técnica del impacto, el daño posterior a la colisión y la postura de tackleo. Si un jugador cae noqueado o no puede reincorporarse antes de que termine el tiempo de recuperación (30 segundos entre choques), pierde.

RunNation, el deporte viral que suma cada vez más fanáticos. Video: Instagram @runnation

Choque frontal y likes: la fórmula del éxito

La propuesta se expandió rápidamente en plataformas y redes sociales como TikTok, Instagram o Kick, donde las transmisiones acumulan millones de visualizaciones. Su viralización se debe a la simpleza de su brutalidad, ya que propone un enfrentamiento directo donde gana el más fuerte. Las transmisiones en vivo, impulsadas por creadores y organizadores oficiales, también muestran picos de audiencia que consolidan al formato como un producto pensado para el consumo digital rápido.

En términos organizativos, la disciplina ya realizó eventos presenciales en Australia y Nueva Zelanda, con proyección hacia otros mercados como Estados Unidos. La participación de figuras reconocidas del rugby y las artes marciales mixtas, junto a la reacción pública de celebridades del deporte profesional, amplificó su visibilidad y aceleró su internacionalización. Más que medirse en títulos o rankings históricos, el RunNation se mide hoy en alcance, engagement y capacidad de convocatoria.

La participación directa de Tai Tuivasa y de exjugadores de la liga de rugby NRL atrae a las comunidades de las artes marciales mixtas y el rugby/fútbol americano. Incluso estrellas internacionales como el exbasquetbolista de la NBA, Carmelo Anthony, reaccionaron públicamente a los combates, amplificando su alcance global.

RunNation, el deporte de choque que se volvió viral en redes sociales. Foto: Instagram @runnation

En definitiva, este “nuevo” deporte viral se convirtió en un fenómeno masivo debido a una combinación de factores que encajan a la perfección en el consumo digital rápido, característicos de la actualidad, ya que posee brutalidad y simpleza. A diferencia de los deportes tradicionales, no requiere entender reglas complejas ni tácticas avanzadas. Esta falta de filtros técnicos genera una gratificación visual instantánea.

Además, se trata de un contenido ideal para videos cortos, ya que su modo de juego facilita la edición de fragmentos de pocos segundos (clips o reels) que acumulan millones de reproducciones en cuestión de horas. En este contexto, el choque frontal y sin rodeos que propone este deporte condensa en pocos segundos todo lo que los algoritmos premian: riesgo, emoción intensa y una narrativa clara de victoria o derrota. La simpleza brutal del enfrentamiento reduce la complejidad deportiva a un gesto primitivo que conecta rápido con audiencias globales, aunque a costa de normalizar prácticas de alto riesgo físico.

Proyección a futuro: ¿de moda viral a disciplina consolidada?

El principal interrogante que rodea al RunNation es si podrá trascender su condición de fenómeno viral y consolidarse como un deporte estable. Para lograrlo deberá enfrentar desafíos clave: sostener un marco de seguridad creíble, evitar que el formato derive en imitaciones peligrosas fuera del ámbito profesional y construir una narrativa competitiva que vaya más allá del golpe y el nocaut. El ingreso de regulaciones más estrictas podría ser inevitable si la disciplina busca legitimarse frente a organismos deportivos o autoridades sanitarias.

En paralelo, el deporte parece alinearse con una tendencia más amplia de espectáculos diseñados para plataformas digitales, donde la duración breve, la intensidad máxima y la viralidad pesan más que la tradición. En ese escenario, su futuro podría no depender tanto de convertirse en un deporte convencional, sino de consolidarse como un formato híbrido entre competencia física y show global. Resta saber si esa fórmula será sostenible en el tiempo o si su atractivo está destinado a agotarse con la misma velocidad con la que hoy circula en las redes.