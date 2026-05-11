Adam Bareiro sufrió dos desgarros y quedó descartado para el duelo ante Cruzeiro por Libertadores. Foto: X @BocaJrsOficial

La eliminación de Boca Juniors frente a Huracán dejó mucho más que bronca y preocupación. En una noche marcada por los errores, las lesiones y la frustración, el equipo de Claudio Úbeda sufrió un golpe deportivo y anímico que lo obliga a cambiar rápidamente el foco: la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores. Sin embargo, el panorama se complicó todavía más con la lesión de Adam Bareiro, quien sufrió dos desgarros y quedó prácticamente descartado para el duelo clave ante Cruzeiro.

Qué lesión sufrió Adam Bareiro y cuánto tiempo estará afuera

El delantero paraguayo protagonizó una escena alarmante durante el partido. Tras intentar una pirueta dentro del área rival, quedó tendido sobre el césped visiblemente dolorido. Aunque intentó continuar, volvió a caer segundos después y explotó de impotencia. “Mierda, la puta madre. No lo puedo creer”, se lo escuchó gritar mientras se revolcaba a un costado de la cancha. Más tarde, al pasar frente al banco de suplentes, lanzó una frase que anticipó el peor diagnóstico: “Se me soltó algo”.

Los estudios preliminares confirmaron que Bareiro sufrió dos desgarros: uno en el complejo aductor y otro en el recto anterior del abdomen izquierdo. Aunque todavía resta la confirmación oficial de los plazos exactos, en el cuerpo técnico ya asumen que el delantero no llegará al compromiso del 19 de mayo ante Cruzeiro por la Libertadores.

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Adam Bareiro presenta lesión muscular del complejo aductor y recto anterior del abdomen izquierdo.



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Con un tiempo mínimo estimado de recuperación de cuatro semanas, el atacante también aparece en duda para el choque frente a Universidad Católica, programado para el 28 de mayo. En Boca mantienen un pequeño margen de esperanza, aunque puertas adentro reina el pesimismo sobre una recuperación exprés.

Cómo reemplazará Boca a Bareiro tras la eliminación ante Huracán

La lesión golpea especialmente porque Bareiro se había convertido en una pieza fundamental del ataque xeneize en muy poco tiempo. Su presencia física, movilidad y capacidad para fijar defensores le dieron otra estructura ofensiva al equipo en un momento delicado de la temporada.

Milton Giménez se perfila para ser el reemplazante de Adam Bareiro en Boca Juniors para la Copa Libertadores. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Ante este escenario, Úbeda ya analiza alternativas para rearmar el frente de ataque. La opción más natural es la inclusión de Milton Giménez como referencia de área. El exdelantero de Banfield ingresó precisamente por Bareiro ante Huracán y volvió a responder con gol: marcó casi de espaldas al arco y alcanzó los cuatro tantos en sus últimos seis partidos.

Milton Giménez y Merentiel, las variantes ofensivas que analiza Boca

Aunque no atraviesa un momento brillante desde el juego, Giménez es el delantero con mayor peso ofensivo dentro del área rival. Su capacidad para aparecer en situaciones incómodas y su oportunismo lo posicionan como el principal candidato para ocupar el lugar vacante.

Miguel Merentiel de centrodelantero es otra de las alternativas que maneja Úbeda para la Libertadores. Foto: NA

La otra variante que maneja el cuerpo técnico es modificar el esquema ofensivo. En ese caso, Miguel Merentiel podría jugar más centrado, pese a su sequía goleadora, mientras que Exequiel Zeballos ingresaría como segundo delantero para aportar velocidad y desequilibrio.

Boca apunta todo a la Copa Libertadores tras quedar afuera del Apertura

La temprana despedida del Torneo Apertura dejó a Boca envuelto en dudas futbolísticas y con un clima de fuerte tensión. La derrota ante Huracán no solo significó un golpe deportivo inesperado, sino también la confirmación de que el equipo todavía no logra estabilidad en momentos decisivos.

Ahora, sin margen para seguir lamentándose, el “Xeneize” deberá enfocarse completamente en la Copa Libertadores, el gran objetivo del semestre. Pero la ausencia de Bareiro obliga a reinventar el ataque justo antes de una semana determinante para el futuro internacional del club.