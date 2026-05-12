Lionel Messi en el Barcelona. Foto: NA

Lionel Messi volvió a hacer foco en Barcelona, esta vez fuera de la cancha. El futbolista del Inter Miami adquirió por 11,5 millones de euros las antiguas galerías Via Wagner, un complejo histórico ubicado en Turó Park, una de las zonas más exclusivas de la ciudad, con el objetivo de reactivarlo tras más de tres décadas cerrado.

La operación se concretó a través de su sociedad Edificio Rostower, con la que canaliza inversiones inmobiliarias. El inmueble tiene unos 4.000 metros cuadrados y permanecía inactivo desde 1993, afectado por conflictos entre sus propietarios anteriores.

El proyecto contempla una reforma integral del edificio para reposicionarlo en el mercado. La idea es reconvertirlo en un espacio moderno, preparado para alquiler corporativo de alto nivel, en línea con la demanda de empresas que buscan ubicaciones estratégicas en Barcelona.

El objetivo comercial y el perfil del proyecto

El plan apunta a captar bancos, firmas financieras y grandes compañías, atraídas por la ubicación privilegiada y el valor patrimonial del inmueble. En el entorno de Turó Park predominan oficinas premium y residencias de alto poder adquisitivo, lo que refuerza el potencial del desarrollo.

Lionel Messi en el Gran Premio de Miami de Fórmula 1. Foto: Reuters (Brian Snyder)

El complejo, que supo tener actividad comercial en el pasado, busca ahora adaptarse a las nuevas exigencias del mercado, con infraestructura renovada y servicios acordes a estándares actuales.

Esta inversión también confirma la estrategia de Messi de diversificar su patrimonio en el sector inmobiliario europeo, con foco en activos emblemáticos que puedan ser revalorizados a mediano plazo.

El vínculo de Messi con Barcelona

Más allá de su presente en Estados Unidos, el rosarino mantiene un fuerte lazo con la ciudad donde construyó gran parte de su carrera deportiva. Allí vivió durante más de dos décadas y se convirtió en una figura central del FC Barcelona, club con el que ganó múltiples títulos.

En los últimos meses, el jugador ya había dado señales de interés en la región con la compra del club UE Cornellà, ampliando su presencia en el ecosistema deportivo y empresarial catalán.

Otros negocios del capitán argentino

El desembolso por las galerías Via Wagner se suma a una cartera de inversiones que incluye la cadena MiM Hotels, administrada por el grupo Meliá, y los restaurantes Hincha, desarrollados junto al chef Nandu Jubany.

Hotel MiM Sitges de Lionel Messi. Foto: Hotel MiM Sitges

Estos proyectos reflejan un perfil empresarial en expansión, que combina turismo, gastronomía e inmuebles, mientras el futbolista continúa en actividad y se prepara para disputar un nuevo compromiso con la Selección argentina.

Con esta nueva apuesta en Barcelona, Messi vuelve a posicionarse como un actor relevante fuera del fútbol, apostando por espacios con historia y potencial de transformación en mercados de alto valor.