La emoción de Zaid Romero tras integrar la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026:

La sorpresa de Scaloni en la lista de 55 jugadores Foto: @FantasiaAzulona

La prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026 dejó varias lecturas, pero una de las que más llamó la atención fue la presencia de Zaid Romero, un nombre inesperado dentro de los 55 jugadores que Lionel Scaloni elevó a la FIFA. El defensor celebró la convocatoria preliminar con mensaje que reflejó el impacto del momento.

El actual futbolista del Getafe utilizó sus redes sociales para expresar emoción. “Nada es imposible, la gloria para ti, Señor”.

Luego, sumó otra frase que resumió su sensación de satisfacción al tener la posibilidad de defender la camiseta celeste y blanca: “Un orgullo grande estar acá, sabiendo la clase de jugadores que tenemos en nuestro país”.

La inclusión de Romero aparece como una apuesta inesperada por parte de Scaloni, en la lista que servirá como base para definir los 26 convocados definitivos. En ese escenario, el zaguero corre desde atrás, aunque su nombre empezó a ganar visibilidad tras esta convocatoria inicial.

El defensor jugó en Estudiantes de La Plata y Godoy Cruz Foto: zaid.romero24

Quién es y dónde jugó Zaid Romero, la sorpresa de Scaloni en la prelista del mundial

El defensor de 26 años, nacido en Mendoza, dio sus primeros pasos en Godoy Cruz. Más tarde, sumaría experiencia a préstamo en Villa Dálmine y en Liga de Quito.

El club ecuatoriano adquirió su pase en 2022, lo que marcó un punto de inflexión en su carrera. Un año más tarde, volvería al fútbol argentino de la mano de Estudiantes de La Plata, que lo puso en el radar del mercado europeo.

Sus buenas actuaciones le abrieron las puertas del viejo continente y fue transferido al Brujas de Bélgica en 2024. El club decidió darlo a préstamo para que pueda sumar rodaje en el Getafe español, donde disputó 12 partidos y no sumó goles al momento.

La prelista de Scaloni y los plazos de la FIFA

La nómina presentada por Scaloni incluye 55 futbolistas, de los cuales saldrán los elegidos para disputar el Mundial que comenzará en 2026. La lista definitiva deberá ser entregada el 30 de mayo, mientras que la FIFA la oficializará el 2 de junio.

El reglamento establece que solo se podrá reemplazar a un jugador de la lista final en casos de lesión grave o enfermedad, y siempre que provenga de la prelista inicial. Ese cambio podrá realizarse hasta 24 horas antes del debut del equipo.

En el caso de los arqueros, la normativa es más flexible: podrán ser sustituidos en cualquier momento de la competencia si se presenta una situación médica que lo justifique.

Los 55 convocados por Scaloni

EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa

GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella

JUAN MUSSO - Atlético de Madrid

WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC

FACUNDO CAMBESES - Racing Club

SANTIAGO BELTRAN - River Plate

AGUSTÍN GIAY - Palmeiras

GONZALO MONTIEL - River Plate

NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid

NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV

KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise

LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate

MARCOS SENESI - Bournemounth

LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United

NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica

GERMÁN PEZZELLA - River Plate

LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella

CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur

LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors

ZAID ROMERO - Getafe CF

FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella

MARCOS ACUÑA - River Plate

NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon

GABRIEL ROJAS - Racing Club

MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907

LEANDRO PAREDES - Boca Juniors

GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF

ANÍBAL MORENO - River Plate

MILTON DELGADO - Boca Juniors

ALAN VARELA - FC Porto

EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen

RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami

EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen

ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea

ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool

GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié

NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest

EMILIANO BUENDIA - Aston Villa

VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo

LIONEL MESSI - Inter de Miami

NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907

FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid

THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid

TOMÁS ARANDA - Boca Juniors

NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid

ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea

GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid

MATÍAS SOULÉ - AS Roma

CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club

GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica

SANTIAGO CASTRO - Bologna FC

LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán

JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras

JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid

MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio

Zaíd Romero: la sorpresa en la lista de Scaloni

Para Romero, la inclusión ya representa un punto alto en su trayectoria. Más allá de las chances reales de integrar la lista final, su presencia lo ubica dentro del radar del cuerpo técnico y le abre una posibilidad concreta de seguir siendo considerado.

La sorpresa de Scaloni en la lista de 55 jugadores Foto: @FantasiaAzulona

En un contexto de alta competencia en la defensa, su desafío será sostener el nivel y aprovechar cada oportunidad en el fútbol europeo. Mientras tanto, su mensaje dejó en claro que vive el momento como una conquista personal.

La confirmación final todavía está por delante, pero para el mendocino el sueño mundialista dejó de ser una idea lejana. Ahora, al menos, forma parte de la conversación.