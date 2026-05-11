La emoción de Zaid Romero tras integrar la prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026: “Nada es imposible”
El defensor mendocino fue una de las principales novedades en la nómina preliminar de 55 jugadores que presentó Lionel Scaloni ante la FIFA y expresó su emoción en redes sociales tras la convocatoria.
La prelista de la Selección Argentina para el Mundial 2026 dejó varias lecturas, pero una de las que más llamó la atención fue la presencia de Zaid Romero, un nombre inesperado dentro de los 55 jugadores que Lionel Scaloni elevó a la FIFA. El defensor celebró la convocatoria preliminar con mensaje que reflejó el impacto del momento.
El actual futbolista del Getafe utilizó sus redes sociales para expresar emoción. “Nada es imposible, la gloria para ti, Señor”.
Luego, sumó otra frase que resumió su sensación de satisfacción al tener la posibilidad de defender la camiseta celeste y blanca: “Un orgullo grande estar acá, sabiendo la clase de jugadores que tenemos en nuestro país”.
La inclusión de Romero aparece como una apuesta inesperada por parte de Scaloni, en la lista que servirá como base para definir los 26 convocados definitivos. En ese escenario, el zaguero corre desde atrás, aunque su nombre empezó a ganar visibilidad tras esta convocatoria inicial.
Quién es y dónde jugó Zaid Romero, la sorpresa de Scaloni en la prelista del mundial
El defensor de 26 años, nacido en Mendoza, dio sus primeros pasos en Godoy Cruz. Más tarde, sumaría experiencia a préstamo en Villa Dálmine y en Liga de Quito.
El club ecuatoriano adquirió su pase en 2022, lo que marcó un punto de inflexión en su carrera. Un año más tarde, volvería al fútbol argentino de la mano de Estudiantes de La Plata, que lo puso en el radar del mercado europeo.
Sus buenas actuaciones le abrieron las puertas del viejo continente y fue transferido al Brujas de Bélgica en 2024. El club decidió darlo a préstamo para que pueda sumar rodaje en el Getafe español, donde disputó 12 partidos y no sumó goles al momento.
La prelista de Scaloni y los plazos de la FIFA
La nómina presentada por Scaloni incluye 55 futbolistas, de los cuales saldrán los elegidos para disputar el Mundial que comenzará en 2026. La lista definitiva deberá ser entregada el 30 de mayo, mientras que la FIFA la oficializará el 2 de junio.
El reglamento establece que solo se podrá reemplazar a un jugador de la lista final en casos de lesión grave o enfermedad, y siempre que provenga de la prelista inicial. Ese cambio podrá realizarse hasta 24 horas antes del debut del equipo.
En el caso de los arqueros, la normativa es más flexible: podrán ser sustituidos en cualquier momento de la competencia si se presenta una situación médica que lo justifique.
Los 55 convocados por Scaloni
- EMILIANO MARTÍNEZ - Aston Villa
- GERÓNIMO RULLI - Olympique de Marsella
- JUAN MUSSO - Atlético de Madrid
- WALTER BENÍTEZ - Crystal Palace FC
- FACUNDO CAMBESES - Racing Club
- SANTIAGO BELTRAN - River Plate
- AGUSTÍN GIAY - Palmeiras
- GONZALO MONTIEL - River Plate
- NAHUEL MOLINA - Atlético de Madrid
- NICOLÁS CAPALDO - Hamburgo SV
- KEVIN MAC ALLISTER - Union Saint Gilloise
- LUCAS MARTINEZ QUARTA - River Plate
- MARCOS SENESI - Bournemounth
- LISANDRO MARTÍNEZ - Manchester United
- NICOLÁS OTAMENDI - SL Benfica
- GERMÁN PEZZELLA - River Plate
- LEONARDO BALERDI - Olympique de Marsella
- CRISTIAN ROMERO - Tottenhman Hotspur
- LAUTARO DI LOLLO - Boca Juniors
- ZAID ROMERO - Getafe CF
- FACUNDO MEDINA - Olympique de Marsella
- MARCOS ACUÑA - River Plate
- NICOLÁS TAGLIAFICO - Olympique de Lyon
- GABRIEL ROJAS - Racing Club
- MÁXIMO PERRONE - Calcio Como 1907
- LEANDRO PAREDES - Boca Juniors
- GUIDO RODRÍGUEZ - Valencia CF
- ANÍBAL MORENO - River Plate
- MILTON DELGADO - Boca Juniors
- ALAN VARELA - FC Porto
- EZEQUIEL FERNÁNDEZ - Bayer Leverkusen
- RODRIGO DE PAUL - Inter de Miami
- EXEQUIEL PALACIOS - Bayer Leverkusen
- ENZO FERNÁNDEZ - Chelsea
- ALEXIS MAC ALLISTER - Liverpool
- GIOVANI LO CELSO - Real Betis Balompié
- NICOLÁS DOMÍNGUEZ - Nottingham Forest
- EMILIANO BUENDIA - Aston Villa
- VALENTÍN BARCO - Racing Club de Estrasburgo
- LIONEL MESSI - Inter de Miami
- NICOLÁS PAZ - Calcio Como 1907
- FRANCO MASTANTUONO - Real Madrid
- THIAGO ALMADA - Atlético de Madrid
- TOMÁS ARANDA - Boca Juniors
- NICOLÁS GONZÁLEZ - Atlético de Madrid
- ALEJANDRO GARNACHO - Chelsea
- GIULIANO SIMEONE - Atlético de Madrid
- MATÍAS SOULÉ - AS Roma
- CLAUDIO ECHEVERRI - Girona Fútbol Club
- GIANLUCA PRESTIANNI - SL Benfica
- SANTIAGO CASTRO - Bologna FC
- LAUTARO MARTÍNEZ - Internazionale de Milán
- JOSÉ MANUEL LÓPEZ - Palmeiras
- JULIÁN ÁLVAREZ - Atlético de Madrid
- MATEO PELLEGRINO - Parma Calcio
Zaíd Romero: la sorpresa en la lista de Scaloni
Para Romero, la inclusión ya representa un punto alto en su trayectoria. Más allá de las chances reales de integrar la lista final, su presencia lo ubica dentro del radar del cuerpo técnico y le abre una posibilidad concreta de seguir siendo considerado.
En un contexto de alta competencia en la defensa, su desafío será sostener el nivel y aprovechar cada oportunidad en el fútbol europeo. Mientras tanto, su mensaje dejó en claro que vive el momento como una conquista personal.
La confirmación final todavía está por delante, pero para el mendocino el sueño mundialista dejó de ser una idea lejana. Ahora, al menos, forma parte de la conversación.