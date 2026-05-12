Conferencia de prensa de Florentino Pérez. Foto: EFE

Florentino Pérez, el histórico presidente del Real Madrid, convocó a una inesperada conferencia de prensa para anunciar el llamado a elecciones anticipado en medio de la crisis futbolística y los escándalos del vestuario merengue.

Pese a estos conflictos, el mandamás confirmó que volverá a presentarse para continuar al frente de la institución, en medio de versiones sobre su estado de salud.

“Les he pedido a la junta electoral que inicie el proceso para las elecciones a la junta directiva, a la que nos vamos a presentar esta Junta Directiva”, afirmó el dirigente por medio de una conferencia, en donde despejó las especulaciones sobre una posible renuncia.

Conferencia de prensa de Florentino Pérez para llamar a elecciones anticipadas en el Real Madrid. Video: REUTERS.

Pérez reconoció la decepción por el rendimiento deportivo, aunque defendió su gestión: “Comparto la frustración, porque este año no hemos podido ganar nada. Pero tengo que decirles y demostrarles que conmigo como presidente hemos ganado 66 títulos en fútbol y baloncesto, entre ellos siete Copas de Europa de fútbol”.

El presidente también desmintió con contundencia los rumores sobre su salud: “Algunos me han dicho que tengo un cáncer terminal. Mi salud es perfecta”, aseguró. Luego agregó: “Aprovecho para que la gente que se ha preocupado por mí sepa que sigo presidiendo el Real Madrid y mi empresa”.

Durante la conferencia de prensa, Pérez apuntó contra los medios y denunció “campañas contra los intereses del Real Madrid y contra mí”. Incluso cuestionó una publicación del diario ABC y sostuvo: “Trabajo como un animal”.

Polémicas declaraciones sobre una periodista de Florentino Pérez. Video: Gentileza Esport3.

El mensaje más directo estuvo dirigido a quienes lo apuntan como el responsable del mal momento de la Casa Blanca: “Que se presenten a las elecciones; ahora tienen la oportunidad de hacerlo. Yo me voy a presentar para defender los intereses del Real Madrid”.

Caso Negreira

El presidente del Real Madrid reavivó la polémica por el caso Negreira, al que definió como “el mayor escándalo de la historia del fútbol”, y anunció que el club prepara un informe para presentar ante la UEFA.

Conferencia de prensa de Florentino Pérez. Foto: EFE

“Que tengamos que escuchar al presidente de los árbitros decir que es algo que tenemos que olvidar... Estamos haciendo un dossier de 500 páginas que vamos a presentar a la UEFA. ¿Cómo lo vamos a olvidar? El mayor caso de corrupción de la historia del fútbol”, explicó.

El escándalo del vestuario

Florentino Pérez explicó que “se han pegado jugadores casi todas las temporadas, pero no tiene más trascendencia”, y que considera “peor que lo hayan sacado a la luz”, después de la discusión entre Fede Valverde y Aurelien Tchouaméni.

Federico Valverde y Aurelien Tchouameni. Foto: X

“Llevo 26 años y se han pegado jugadores casi todas las temporadas, pero no tiene más trascendencia. Aquí lo que pasa es que alguien lo ha contado, y sabemos quién. Me parece muy mal, y me parece peor que lo hayan sacado a la luz. Seguro que no están contentos, porque pensarán que van a salir. Se han peleado todos los años, pero como se pelean los jóvenes. Para mí la filtración es peor, es la primera vez que lo veo”, comenzó.

“No digan que porque se peguen dos es el caos del Madrid. Se pegan todos los días y eso se acaba ahí. Si hay alguien dentro del club que lo saca fuera, es peor. Son dos chavales fenomenales y que juegan juntos en el medio del campo. Yo lo he tolerado durante 26 años y no ha pasado nada”, prosiguió.