Wall Street: acciones de Globant caen 14% tras un mal balance

La compañía argentina de servicios y tecnología de software sufrió su primera pérdida neta en más de una década. En 2025 su capitalización bursátil se redujo más de USD 6.000 millones.

Las acciones de Globant caen 14% en Wall Street luego de que la compañía argentina reportara su primera pérdida neta desde 2013.

La empresa de servicios de tecnología y software cae a los 3.042 millones de dólares en su capitalización bursátil.

En lo que va de 2025, el desplome del market cap fue de más de USD 6.000 millones, dada la baja de 67% en la cotización de sus acciones en Nueva York.

El gigante tecnológico reportó su primera pérdida neta desde el 2013, comparándose con los ingresos del segundo trimestre del año anterior.

La compañia informó un rojo neto de USD 3,7 millones, atribuible a “costos de optimización del negocio”, un ítem contable que saltó de cero a USD 47,6 millones en el segundo trimestre del año.