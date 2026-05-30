ANSES confirmó aumento, bono y aguinaldo para jubilados en junio 2026. Foto: -

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó los nuevos montos que percibirán jubilados, pensionados y beneficiarios de asignaciones sociales durante junio de 2026. Los haberes tendrán un incremento del 2,58%, en línea con la fórmula de movilidad vigente que toma como referencia la inflación medida por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril publicado por el INDEC.

Se viene el sexto mes del año con una batería de anuncios por parte de ANSES, que confirmó aumentos en los haberes, bono y aguinaldo. Además del incremento mensual, los jubilados y pensionados que cobran los haberes más bajos recibirán el bono extraordinario de $70.000 y el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año, lo que elevará significativamente el ingreso total del mes.

Se confirmaron las fechas de pago del aguinaldo. Foto NA

¿Cuánto cobrarán los jubilados en junio 2026?

Según informó ANSES, quienes perciben la jubilación mínima recibirán un haber actualizado de $403.317,99. A este monto se sumarán el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $201.659, lo que dará como resultado un ingreso total de $674.976,99 durante junio.

Por su parte, los jubilados que perciban haberes superiores al mínimo también podrán acceder al bono, aunque de manera proporcional. El objetivo es garantizar que ningún beneficiario cobre menos que el equivalente al haber mínimo más el refuerzo extraordinario.

Los nuevos valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima : $403.317,99

Jubilación mínima con bono : $473.317,99

Jubilación mínima con bono y aguinaldo: $674.976,99

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber ascenderá a $322.654,39. Con el bono y el aguinaldo incluidos, el monto total alcanzará los $553.981,59.

Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez percibirán $282.322,59 de haber mensual. Sumando el bono y el aguinaldo, el total a cobrar será de $493.483,89.

Aumentan la AUH y las asignaciones familiares en junio 2026

Las asignaciones sociales también recibirán el incremento del 2,58% durante junio. De esta manera, la Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a ser de $144.932, mientras que la AUH por Hijo con Discapacidad alcanzará los $471.915.

En tanto, la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos se ubicará en $72.474 y la Asignación por Hijo con Discapacidad llegará a $235.967. Los nuevos montos serán:

AUH : $144.932

AUH por hijo con discapacidad : $471.915

Asignación Familiar por Hijo : $72.474

Asignación por Hijo con discapacidad: $235.967

Se confirmaron las fechas de pago de las asignaciones familiares. Foto: ANSES.

Calendario de pagos ANSES junio 2026

Jubilaciones y pensiones mínimas

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio

Jubilaciones y pensiones superiores al haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio

AUH y Asignación Familiar por Hijo

Los pagos se realizarán entre el 8 y el 22 de junio según la terminación del DNI, mientras que la Asignación por Embarazo se abonará entre el 10 y el 24 de junio.

Con estos incrementos, ANSES busca actualizar los ingresos de jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones sociales de acuerdo con la evolución de los precios, incorporando además el refuerzo extraordinario y el aguinaldo correspondiente al primer semestre de 2026.