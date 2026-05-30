Banco Central de la República Argentina. Foto: REUTERS

El Banco Central consolidó su tendencia compradora en el mercado de cambios al acumular 97 jornadas consecutivas con saldo a favor. Tras la última rueda operativa de la semana, la autoridad monetaria nacional sumó nuevos dólares a sus arcas y elevó el nivel total de las reservas internacionales por encima de los 48.100 millones de dólares.

La entidad monetaria nacional adquirió una suma total de 70 millones de dólares durante la última rueda de la semana cambiaria. Esta nueva intervención oficial consolidó una racha positiva de 97 jornadas consecutivas con compras en el sector mayorista y el saldo acumulado permitió que las reservas internacionales brutas de la institución alcanzaran un total de 48.191 millones de dólares.

Santiago Bausili y Luis Caputo. Foto: NA

Los registros de las jornadas previas mostraron una fuerte aceleración en la captación de divisas norteamericanas por parte del organismo financiero. La autoridad bancaria sumó unos 447 millones de dólares durante la sesión del pasado jueves, por lo que esa jornada se posicionó formalmente como la segunda jornada con mayor volumen de compras netas en lo que va del año.

El balance de los últimos meses ratificó el dinamismo de la plaza cambiaria a pesar de la inactividad excepcional del pasado 2 de enero. El período mensual con mayor volumen de operaciones comerciales correspondió al mes de abril gracias a una absorción oficial de 2.769 millones de dólares, mientras que el mercado financiero aguarda la publicación de las planillas con el resto de las cotizaciones de la divisa.

Argentina redujo más de 2.400 millones de dólares del swap con China y achicó el tramo utilizado

Argentina avanzó en la cancelación parcial del tramo utilizado del swap con China y redujo significativamente el monto activado del acuerdo de intercambio de monedas entre ambos países. Según el último balance que fue publicado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la porción efectivamente usada del swap cayó desde un pico cercano a los 5.000 millones de dólares hasta apenas 675 millones de dólares al 14 de enero de 2026.

Si bien la línea total del acuerdo continúa vigente y disponible por el equivalente a 19.089 millones de dólares en yuanes, el Gobierno fue cubriendo progresivamente la parte utilizada durante la gestión de Alberto Fernández, principalmente para operaciones vinculadas al mercado cambiario y fortalecimiento de reservas.