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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó quienes serán aquellos que quedarán excluidos del pago del Sueldo Anual Complementario (SAC) en el mes de junio. Sin embargo, no todos percibirán el aumento previsto por movilidad junto a los haberes mensuales.

ANSES informó que existen prestaciones sociales y asignaciones que no recibirán el aguinaldo por no tener carácter contributivo dentro del sistema previsional argentino.

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¿Quiénes quedan excluidos del medio aguinaldo de ANSES este junio?

Aquellos grupos excluidos del pago son aquellos cuyas prestaciones no tienen carácter contributivo dentro del sistema previsional argentino: los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), la Prestación por Desempleo y las Becas Progresar.

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El organismo reiteró una vez más que el aguinaldo está destinado únicamente a jubilados, pensionados y titulares de prestaciones previsionales contempladas por la normativa vigente.

¿Quiénes cobrarán el medio aguinaldo en el mes de junio?

El aguinaldo o Sueldo Anual Complementario (SAC) se otorga en su primera cuota en el mes de junio para trabajadores en relación de dependencia, jubilados y pensionados. En este caso y frente a la consulta de muchas personas, se supo cómo funciona y de qué manera se calcula a semanas de desembarcar en el sexto mes del año.

Los empleadores deberán liquidar este medio aguinaldo antes del martes 30 de junio o hasta cuatro días hábiles posteriores, es decir hasta el 7 de julio de acuerdo con la ley 27.073.

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¿Cuánto cobrarán los beneficiarios en el aguinaldo de junio?

Jubilados de la mínima: $201.659.

Titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $161.327.

Beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $141.161.

Pensión para madres de 7 hijos o más: $201.659

Calendario de pagos de ANSES para jubilados y pensionados en junio 2026

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminados en 0: lunes 8 de junio.

DNI terminados en 1: martes 9 de junio.

DNI terminados en 2: miércoles 10 de junio.

DNI terminados en 3: jueves 11 de junio.

DNI terminados en 4: viernes 12 de junio.

DNI terminados en 5: martes 16 de junio.

DNI terminados en 6: miércoles 17 de junio.

DNI terminados en 7: jueves 18 de junio.

DNI terminados en 8: viernes 19 de junio.

DNI terminados en 9: lunes 22 de junio.

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Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: martes 23 de junio.

DNI terminados en 2 y 3: miércoles 24 de junio.

DNI terminados en 4 y 5: jueves 25 de junio.

DNI terminados en 6 y 7: viernes 26 de junio.

DNI terminados en 8 y 9: lunes 29 de junio.

Pensiones No Contributivas (PNC)