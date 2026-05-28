Miniso, la marca china que llega para invertir en la Argentina. Foto: Reuters (Maxim Shemetov)

Luego de la exitosa inauguración de su local sobre calle Florida durante el primer trimestre de 2026, Miniso continúa apostando fuerte al mercado argentino y este jueves 28 de mayo abrió una de las tiendas más grandes de la marca en el país dentro del DOT Baires Shopping. La expectativa es tan alta que desde temprano comenzaron a verse personas haciendo fila para ingresar primero.

Pero la expansión no termina ahí. La cadena asiática también confirmó un nuevo desembarco en la Zona Oeste del Gran Buenos Aires, más precisamente en Plaza Oeste Shopping, donde ya avanzan las obras del futuro local.

La nueva tienda estará ubicada en la planta baja del centro comercial, cerca del ingreso a Easy, en el espacio que anteriormente ocupaba Scandinavian. Se tratará de un local amplio pensado para recibir tanto a los fanáticos de la marca como al público que busca productos de diseño a precios accesibles.

Plaza Oeste Shopping, en Morón. Foto: Plaza Oeste.

A través de sus redes sociales, Miniso se presenta como “el lugar feliz de todo MinisoLover”, con una propuesta enfocada en artículos pensados para las nuevas generaciones y una experiencia de compra dinámica y visual.

Qué vende Miniso y por qué se volvió furor

La marca se hizo conocida a nivel mundial por ofrecer productos de diseño simple y funcional, combinando estética asiática, tendencias internacionales y precios competitivos.

Entre sus categorías más populares aparecen artículos de papelería, accesorios tecnológicos, objetos para el hogar, productos de cuidado personal, juguetes y merchandising de distintas franquicias reconocidas.

Actualmente, Miniso cuenta con más de 4200 tiendas distribuidas en más de 80 países y regiones, consolidándose como una de las cadenas de retail asiático con mayor crecimiento global.

Miniso, la marca china que llega para invertir en la Argentina. Foto: Reuters (Maxim Shemetov)

Otro de los puntos que caracteriza a la firma son sus aperturas, que suelen incluir promociones especiales, regalos y descuentos para las primeras personas en ingresar.

El regreso de Miniso a la Argentina

Si bien hoy vive una fuerte expansión, la marca ya había tenido un primer desembarco en el país en 2019. Sin embargo, la llegada de la pandemia y las restricciones derivadas del Covid-19 frenaron aquel proyecto inicial.

Ahora, con nuevas aperturas y una estrategia enfocada en los principales shoppings del país, Miniso busca volver a posicionarse entre las marcas preferidas del público joven y los consumidores atraídos por productos funcionales, estéticos y accesibles.