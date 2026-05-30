Pensiones No Contributivas Foto: -

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) estableció los montos de cobro para los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) por Discapacidad para el mes de junio del 2026 según el esquema de actualizaciones mensuales basado en la inflación.

El decreto 274/2024 será aplicado y establecerá que los haberes de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad se ajustarán un 2,58%, cifra que se desprende del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de abril según el INDEC.

Jubilados ANSES Foto: ANSES

En este sentido, este incremento se suma a la liquidación de la primera cuota del aguinaldo y la continuidad del refuerzo económico dando como resultado un total del mes por encima de los $490.000, representando un alivio financiero clave para los sectores más vulnerables.

¿Cuánto pagan las Pensiones por Discapacidad en el mes de junio?

El haber mensual de las Pensiones No Contributivas por Discapacidad está estrechamente ligado al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) y representa un 70% de una jubilación mínima. Teniendo en cuenta el ajuste de junio de 2026, el pago base de ANSES pasará de los $275.221,87 cobrados en mayo a un nuevo piso de $282.322,59.

A eso se le suma el bono extraordinario de $70.000 del Ejecutivo que se mantiene sin cambios nominales respecto a los meses anteriores. De allí que ese refuerzo se perciba de forma íntegra junto con los haberes mensuales, sin necesidad de trámites adicionales por parte del beneficiario.

Pensiones No Contributivas Foto: -

¿De cuánto es el medio aguinaldo para las Pensiones No Contributivas?

El medio aguinaldo de ANSES para la liquidación de la PNC por discapacidad de junio del 2026 se calcula sobre el mejor haber del semestre, excluyendo el bono extraordinario. Así, la primera cuota del aguinaldo queda en $141.161,30.

Entonces, lo que cobran los beneficiarios de la Pensión No Contributiva este mes es:

Haber mensual actualizado: $282.322,59

Bono extraordinario: $70.000

Medio aguinaldo (SAC): $141.161,30

Total a cobrar en junio 2026: $493.483,89

Cronograma de pagos de las Pensiones No Contributivas

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ratificó el cronograma de acreditaciones para el mes de junio que comenzará el día 8 y se organiza según la terminación del documento nacional de identidad (DNI). Además, en la primera jornada de pagos se incluirán de forma conjunta las asignaciones familiares del sistema SUAF correspondientes a este grupo.

Certificado Único de Discapacidad Foto: Foto generada con IA

El cronograma oficial de ANSES para las PNC es el siguiente:

DNI terminados en 0 y 1: 08/06/2026

DNI terminados en 2 y 3: 09/06/2026

DNI terminados en 4 y 5: 10/06/2026

DNI terminados en 6 y 7: 11/06/2026

DNI terminados en 8 y 9: 12/06/2026

Los beneficiarios podrán consultar el detalle de su pago ingresando a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social desde el 8 de junio de 2026, donde estará disponible el recibo digital de haberes con todos los conceptos detallados.