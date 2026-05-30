Javier Milei en el Congreso de Inversiones Inmobiliarias. Foto: Presidencia

A través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado a cargo de Federico Sturzenegger, el Gobierno confirmó el envío de un paquete de reformas al Congreso durante el próximo mes de junio de 2026. Una de ellas buscará modificar de raíz el corretaje inmobiliario mediante la flexibilización de las matrículas y la quita de regulaciones estatales, medida que encendió las alarmas de los colegios profesionales por los riesgos potenciales en la seguridad jurídica del sector.

Federico Sturzenegger adelantó los lineamientos del proyecto oficial durante un encuentro sectorial en la Universidad Católica Argentina organizado por Reporte Inmobiliario. El funcionario explicó que el oficialismo apunta a dinamizar las transacciones comerciales mediante la ampliación de la oferta y la iniciativa busca abaratar los procesos de compraventa para los inquilinos, compradores y vendedores de propiedades.

Javier Milei pretende remover los obstáculos burocráticos y normativos que para el Gobierno encarecen los servicios de intermediación en las distintas jurisdicciones del país. Las autoridades confían en que la menor intervención fiscal agilizará las operaciones de un mercado históricamente demandante, por lo que la presentación del proyecto en el Congreso contempla una profunda transformación en las pautas comerciales del rubro.

El Gobierno busca celeridad para la aprobación del Tratado de Patentes. Foto: Reuters

La discusión sumó un alto voltaje político tras una reunión entre las autoridades del Poder Ejecutivo y los principales directivos de las cámaras inmobiliarias. La presidenta del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios (COFECI), Marta Liotto, encabezó la comitiva sectorial junto al vicepresidente del Colegio porteño, Román Paikin, el vicepresidente de la Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA), Jorge Pighin, y el secretario general de la entidad, Fernando Guzmán.

Los dirigentes institucionales defendieron la vigencia de los entes reguladores matriculares y entregaron carpetas técnicas para justificar la importancia de los controles profesionales. La titular de COFECI, Marta Liotto, reconoció la existencia de discrepancias complejas debido a las miradas contrapuestas que sostienen ambas partes. “No fue una reunión sencilla porque estamos parados en posiciones distintas desde lo ideológico”, dijo.

La portavoz del COFECI remarcó que las supervisiones de los colegios garantizan el resguardo del patrimonio habitacional de miles de familias argentinas. Los representantes sectoriales enfatizaron el valor de la capacitación académica obligatoria y las normas éticas vigentes, mientras que el Gobierno considera que estas estructuras regulatorias operan como restricciones comerciales que limitan la libre competencia.

5 ejes de la reforma inmobiliaria: qué busca cambiar el gobierno de Javier Milei

Los borradores técnicos que circulan entre los operadores del mercado inmobiliario contemplan la modificación sustancial de las normas de corretaje y la reducción de las barreras de acceso. Los puntos centrales del plan del Gobierno incluyen los siguientes lineamientos institucionales:

Matriculación opcional: el proyecto impulsa la flexibilización o la eliminación lisa y llana de la matrícula obligatoria para el ejercicio de la actividad de corretaje.

Fin de aranceles fijos: el nuevo marco normativo prohíbe la fijación de honorarios mínimos obligatorios en los contratos de intermediación.

Nuevas tecnologías: la legislación promueve la apertura del mercado a plataformas Proptech y a modernos esquemas digitales de transacción.

Estructura federal: el articulado revisa las potestades de los colegios profesionales y anula las restricciones geográficas entre las provincias.

Defensa de la competencia: una nueva normativa específica fiscalizará los comportamientos corporativos de las agrupaciones del sector.

Inmobiliaria

Los empresarios vinculados al desarrollo de plataformas digitales e innovación inmobiliaria expresaron un fuerte acompañamiento a los planes del ministerio desregulador. El referente de la firma Proptech PINT, Jorge Amoreo Casotti, defendió la apertura del mercado durante su intervención en la última Expo Construir y cuestionó la asimilación de la actividad comercial con las profesiones científicas tradicionales.

El directivo empresarial argumentó también que las trabas burocráticas y los costos administrativos encarecen de forma artificial el valor final de las escrituraciones y los alquileres vigentes. Las nuevas tendencias internacionales demandan una modernización urgente de las estructuras locales, por lo cual Casotti minimizó el rol de la acreditación obligatoria: “La transparencia y la seguridad jurídica no tienen que ver con un número detrás de un apellido”.

Reforma inmobiliaria del Gobierno: la resistencia de las federaciones y el peligro de estafas

La Federación Inmobiliaria de la República Argentina (FIRA) ratificó su rechazo unánime a la propuesta del oficialismo y alertó sobre la vulnerabilidad de los usuarios ante posibles fraudes. El vicepresidente de la organización, Jorge Pighin, advirtió que la flexibilización de los requisitos habilitará el desempeño de agentes sin supervisión disciplinaria. Cabe resaltar que las estadísticas institucionales reflejan que el 95% de las estafas inmobiliarias provienen de personas no matriculadas.

Es por eso que los representantes de las distintas cámaras provinciales iniciaron una serie de reuniones de urgencia con diputados y senadores nacionales para bloquear los artículos que modifican la colegiación obligatoria. Los directivos profesionales valoraron la apertura al diálogo respetuoso por parte del Gobierno, por lo cual Pighin anticipó que la federación mantendrá una resistencia constructiva para preservar la seguridad jurídica del sector: “Vamos a ser una oposición constructiva para encontrar puntos equidistantes”.