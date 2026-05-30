Cajeros automáticos Foto: Freepik

Con la llegada de junio, los usuarios de bancos en Argentina vuelven a mirar con atención cuánto dinero pueden sacar por día del cajero automático. Aunque muchos pagos ya se hacen con billeteras virtuales o tarjeta, el efectivo sigue siendo clave para gastos cotidianos, compras puntuales y movimientos personales. El problema es que no todos los bancos habilitan el mismo monto, y el límite puede cambiar según el tipo de cuenta, la red utilizada y el perfil del cliente.

En la práctica, esto significa que dos personas pueden ir al mismo cajero y no tener autorizado el mismo monto. También influye si la extracción se hace en una terminal del propio banco, en otra red o desde un sistema de autoservicio. Por eso, antes de salir de casa, conviene revisar en la app o en el home banking el tope actualizado para evitar rechazos, demoras o la necesidad de hacer varias operaciones seguidas.

Cuánto efectivo se podrá sacar en junio, banco por banco

Los montos disponibles para retirar dinero en cajeros automáticos varían según cada entidad financiera. En varios casos, además, el tope puede ampliarse desde la aplicación del banco o mediante home banking. Estos son los valores de referencia más consultados para junio.

Banco Nación: el banco informó límites que pueden llegar hasta $500.000 diarios , dependiendo del caso, y habilita la modificación desde BNA+ . A su vez, relevamientos publicados en 2026 mencionan topes que pueden llegar hasta $1.000.000 , según perfil y configuración del cliente.

Banco Provincia: permite retirar hasta $400.000 por día y ofrece la posibilidad de modificar el límite desde BIP o canales digitales.

Banco Ciudad: el monto de referencia es de $800.000 diarios , con posibilidad de ampliar el límite hasta $1.200.000 desde la plataforma digital, según reportes publicados.

Banco Galicia: en cajeros automáticos propios Galicia se puede sacar hasta $400.000 con tarjeta , mientras que en autoservicios el banco informa extracciones de hasta $4.000.000 . En cajeros de otros bancos, el límite baja a $60.000 por día .

ICBC: el banco informa topes de $600.000 o $800.000 por día , dependiendo del nivel de la tarjeta. Si la extracción se realiza en un cajero de otra entidad, el límite puede reducirse a $60.000 .

BBVA: distintos relevamientos ubican al banco entre los que tienen el tope más alto, con extracciones de hasta $2.100.000 por día , aunque la entidad aclara que el límite puede modificarse desde sus canales digitales.

Banco Macro: reportes recientes marcan topes de hasta $1.000.000 , aunque el banco también mantiene esquemas diferenciados para extracción sin tarjeta y según el tipo de terminal utilizada.

Santander: el monto de referencia llega a $1.000.000 para clientes base y puede subir hasta $1.700.000 para perfiles superiores. El banco permite modificar el límite desde la app o el Online Banking.

Banco Patagonia: la entidad permite consultar y editar límites desde Patagonia Móvil y eBank , mientras que distintos reportes indicaron topes de hasta $800.000 para algunos segmentos y de $500.000 para otros perfiles.

Banco Credicoop: permite revisar o modificar el límite desde su app y la Banca Personal Internet. Relevamientos publicados ubicaron los topes entre $170.000 y $400.000, según el perfil del cliente y el producto contratado.

Por qué el monto cambia según el banco y el tipo de cajero

Una de las dudas más frecuentes de los usuarios es por qué el cajero a veces entrega menos dinero del esperado. La respuesta está en que el límite no depende solamente del efectivo disponible en la terminal, sino también de la política de cada banco, la categoría de la cuenta y la red utilizada. Un cajero propio suele ofrecer un tope más alto que uno de otra entidad, y las terminales de autoservicio también pueden tener reglas diferentes.

Bancos, cajeros automáticos. Foto: Banco Provincia

Por ejemplo, Galicia informa montos mucho más altos en sus autoservicios que en la red de cajeros tradicionales, mientras que ICBC también diferencia entre cajeros propios y otros bancos. Esto explica por qué muchos usuarios ven que en una terminal pueden retirar una cifra importante, pero en otra apenas una fracción del total que esperaban.

El cambio que más impacta en junio: no todos podrán retirar la misma suma

Junio suele ser un mes de más movimiento en cuentas bancarias por el cobro de sueldos, pagos acumulados y, en muchos casos, el medio aguinaldo. Eso hace que aumente la búsqueda sobre límites de extracción, especialmente entre quienes necesitan efectivo para compras, alquileres, pagos informales o traslados. En este escenario, el dato más importante no es solo cuánto “da” un cajero, sino cuánto te habilita tu banco a vos.

Dinero Foto: Reuters

En la mayoría de los casos, el usuario puede pedir un aumento del tope desde la app, pero el cambio no siempre impacta en el momento. Hay bancos que aplican la modificación al día siguiente y otros que demoran entre 24 y 48 horas. Por eso, si vas a necesitar una suma alta, lo ideal es hacer la gestión con anticipación y revisar luego si el nuevo monto quedó efectivamente habilitado.

Qué conviene hacer antes de ir al cajero automático

Si necesitás retirar una suma importante, lo más recomendable es seguir estos pasos:

Consultar el límite vigente desde la app o el home banking. Elegir un cajero propio del banco o una terminal de autoservicio, donde suelen estar habilitados los topes más altos. Modificar el límite con anticipación si el monto disponible no alcanza. Evitar cajeros de otras redes si buscás retirar mucho dinero, ya que suelen tener montos más bajos.

La clave de junio: revisar el tope antes de salir de casa

En un sistema donde cada banco fija sus propias condiciones, el nuevo escenario de junio deja una conclusión clara: el monto máximo de extracción ya no es igual para todos. Depende del banco, de la cuenta, del segmento del cliente y del cajero donde se opera. Por eso, revisar el límite actualizado antes de salir puede evitar rechazos, pérdidas de tiempo y extracciones fraccionadas.