Aumentos de tarifas de luz y gas para el mes de junio:

Tarifas de luz y gas Foto: -

Las tarifas de gas percibirán un aumento del 2,8% promedio en todo el país, mientras que las tarifas de luz en el AMBA aumentarán un 1,5% según los nuevos cuadros tarifarios del ente regulador de servicios públicos.

En ese marco, el organismo regulador implementó un incremento superior al 4,5% en las tarifas que cobrarán las compañías distribuidoras de electricidad, Edenor y Edesur, y una suba del 4,4% en el consumo de gas natural para Metrogas y Naturgy en el AMBA.

Servicios de luz y gas. Foto: NA

La decisión fue plasmada en el Boletín Oficial este viernes por el Ente Nacional de Regulador de Gas y la Electricidad (ENRGE), quien aprobó los nuevos cuadros tarifarios que deben aplicar la distribuidoras de todo el país desde el lunes 1° de junio.

¿Cómo se aplicarán los aumentos en las tarifas de luz y gas?

Este viernes se formalizó la decisión mediante una docena de resoluciones publicadas en el Boletín Oficial mediante la aprobación del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (ENRGE) de los nuevos cuadros tarifarios a aplicarse a partir del lunes 1° de junio.

Previamente, la Secretaría de Energía extendió la aplicación de una bonificación adicional del 25% a los consumos del gas natural durante el mes de junio y espera incorporar un descuento extra del 11,97% sobre la electricidad.

El ENRGE afirma que las bonificaciones “aplicarán exclusivamente sobre el costo promedio ponderado anualizado del precio que resulta del Plan Gas.Ar”, según lo previsto en el decreto 943/25.

Tarifas de luz, boleta. Foto: internet.

Esto implica que los beneficios tarifarios quedarán focalizados en los usuarios que conserven subsidios, mientras que el resto abonará el valor total del servicio en sus facturas. Los cuadros tarifarios actualizados también contemplan la revisión quinquenal correspondiente a cada empresa distribuidora y modificaciones en el tramo de las transportistas.

Por su parte, las resoluciones 25 y 26 señalan que el Costo Propio de Distribución (CPD) para los clientes de Edesur registrará una suba del 4,68%, mientras que para los usuarios de Edenor el aumento será del 4,75%.

¿De cuánto es el aumento de tarifas de gas en el mes de junio?

La Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) establece 31 aumentos mensuales consecutivos entre 2025 y 2030 que regirán a partir de junio.

El caso de Metrogas establece los precios de la Ciudad de Buenos Aires y 11 partidos del conurbano bonaerense. Los montos sin subsidios serán:

Categoría R1 (la más baja) : $4151,79 en CABA y $4794,64 en el conurbano, lo que implica un alza de 4,4% respecto de mayo.

Categoría R4 (consumo más alto): hasta $99.190,28 en CABA y $53.903,91 en el Gran Buenos Aires.

El Gobierno ratificó la segmentación de tarifas para el gas y la electricidad. Foto: NA.

En el caso de los clientes de Naturgy Ban, encargada de la distribución en 30 municipios del norte y oeste del conurbano bonaerense, la resolución 38 del ENRGE determinó cuáles serán los valores que deberán abonar los usuarios residenciales que no cuenten con subsidios:

Categoría R1 (la más baja): $3401,41.

Categoría R4 (consumo más alto): $36.423,39.

¿De cuánto será e aumento de tarifas de luz en junio del 2026?

El Gobierno estableció nuevos valores de distribución de energía eléctrica que se trasladarán a la factura final. Para los usuarios residenciales de Edenor de la categoría R1 el cargo fijo será de $1661,69 y el cargo variable de $71,518 por kWh.

Para los usuarios de Edesur, la categoría R1 establece un monto de $1629 y $70,513 respectivamente.