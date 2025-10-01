La recaudación tributaria cayó un 10% en septiembre

Factores excepcionales, como la suspensión de derechos de exportación al campo, explican el retroceso.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). Foto: Wikipedia.

La recaudación de Recursos Tributarios de septiembre alcanzó $15.444.976 millones, con una variación interanual de 20,2%, informó este miércoles la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), un número que en términos reales resulta en una caída en torno a 10%.

“La menor variación interanual de este mes en comparación a las que se venían registrando en los meses anteriores, no se encuentra vinculada a la performance de los impuestos de septiembre 2025, sino que responde a la alta base de comparación por los ingresos extraordinarios de septiembre 2024”, señaló el organismo.

El año pasado, en septiembre había ingresado recaudación proveniente del Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP), la moratoria, vencimientos anuales del saldo de declaración jurada de Ganancias y Bienes Personales y regía el Impuesto PAIS que actualmente no se encuentra vigente.

ARCA señaló que “sin estos ingresos la variación interanual habría sido cercana al 40%”.

En el período enero-septiembre, la recaudación ascendió a 134.817.975 con un incremento interanual nominal de 45,7%.