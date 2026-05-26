Alquileres imposibles: los monoambientes superaron a la inflación tras la suba de precios. Foto: Magnific

El mercado de alquileres en la Ciudad de Buenos Aires atraviesa una profunda crisis debido a que crece cada vez más la cantidad de publicaciones de departamentos disponibles sin ni una solicitud de ingreso. Aunque en determinados segmentos los incrementos comenzaron a desacelerarse, un tipo de propiedad en particular volvió a encender las alarmas por el fuerte aumento de sus valores.

De acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO), los departamentos de un ambiente fueron los únicos que lograron superar a la inflación en términos interanuales. Por otro lado, las unidades de dos y tres ambientes mantienen una suba sostenida por debajo del IPC.

La situación impacta de lleno en quienes buscan independizarse o alquilar su primera vivienda en CABA. El encarecimiento de los monoambientes limita las opciones habitacionales y obliga a muchos inquilinos a trasladarse hacia barrios más alejados o con menor conectividad, profundizando las dificultades de acceso a la vivienda en la Ciudad.

Los monoambientes superaron a la inflación con la suba de precios en los alquileres. Foto: NA.

Monoambientes más caros en la Ciudad de Buenos Aires: cuánto cuesta alquilar uno hoy

El relevamiento del CESO indicó que durante el último mes los alquileres de monoambientes aumentaron alrededor de un 1,7%, una cifra que se ubicó apenas por debajo de la inflación proyectada para ese período, cercana al 2%. Sin embargo, el problema aparece al observar la evolución de los últimos doce meses, donde este tipo de propiedades mostró incrementos superiores al IPC acumulado.

Actualmente, alquilar un monoambiente promedio en Ciudad de Buenos Aires requiere cerca de 600.000 pesos al mes, un valor que se aleja cada vez más de los ingresos de referencia de gran parte de la población.

La relación entre alquileres y salarios también refleja el deterioro del poder adquisitivo. Con un Salario Mínimo, Vital y Móvil fijado en $363.000, ese ingreso apenas alcanza para cubrir el 60,5% del costo de un departamento de un ambiente. En el caso de un dos ambientes, la cobertura baja al 51,86%, mientras que para una unidad de tres ambientes cae hasta el 36,3%.

A este escenario se suman las expensas, que continúan presionando el presupuesto mensual de los hogares. Los gastos de mantenimiento, servicios y tasas representan un costo adicional determinante al momento de evaluar si un alquiler resulta sostenible en el tiempo.

Con un Salario Mínimo, Vital y Móvil apenas alcanza para cubrir el 60,5% del costo de un monoambiente. Foto: Pixabay

Qué barrios de CABA quedaron más afectados por el aumento de los precios en los alquileres

El informe expuso fuertes diferencias en los distintos barrios porteños, ya que la zona norte continúa creciendo en oferta, pero con los precios más elevados del sector inmobiliario. Barrios como Puerto Madero, Palermo y Núñez encabezan históricamente los rankings de alquileres más caros y reúnen una parte importante de las publicaciones disponibles de departamentos en alquiler tradicional.

En contraste, sectores del sur y oeste de la Ciudad como Villa Lugano, Floresta y Liniers continúan apareciendo como las alternativas más accesibles para quienes cuentan con presupuestos más ajustados.

Sin embargo, desde el CESO advirtieron que la escasa oferta de inmuebles en estos barrios genera una competencia cada vez mayor entre inquilinos. Esa presión termina empujando los precios hacia arriba y reduce las posibilidades reales de encontrar opciones accesibles para trabajadores con ingresos medios o bajos.