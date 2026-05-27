América Latina Foto: Magnific

Brasil, México y Chile son algunos de los países latinoamericanos que lograron atraer flujos significativos de capitales extranjeros, mientras que la Argentina se ubicó en el último lugar de América Latina en materia de inversión extranjera directa (IED) con un desempeño débil y reflejo de las dificultades persistentes para consolidar un clima de inversión estable y dinámico.

El ranking de inversión dispone que Brasil recibió US$77.000 millones de inversión extranjera directa, México recibió más de US$40.000 millones y Chile más de US$13.000 millones. En este sentido, Argentina recibió apenas alrededor de US$3.100 millones, posicionándose en último lugar de las economías latinoamericanas relevadas. Hasta economías considerablemente más pequeñas de la región, como Costa Rica, lograron atraer mayores flujos de inversión.

Planeta Tierra. Foto: NASA.

La comparación pone de manifiesto los obstáculos que enfrenta la Argentina para afianzarse como un destino atractivo para inversiones productivas sostenidas en el tiempo, incluso en actividades donde el país cuenta con ventajas competitivas y marcos regulatorios favorables.

Brasil se consolida como el país de América Latina con mayor Inversión extranjera: cuánto recibió

La inversión extranjera directa (IED) es uno de los principales indicadores para evaluar la capacidad de una economía de atraer capital productivo de largo plazo, incorporar tecnología, ampliar capacidades productivas y generar empleo.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) es un organismo internacional que releva estadísticas comparables de las principales economías desarrolladas y emergentes en el mundo. Según él, Brasil se posiciona en el primer puesto con 76.877 millones de dólares en IED neta.

Brasil Foto: Magnific

Top 6 de las naciones con mayor inversión extranjera: en qué lugar quedó Argentina y cómo se completa el ranking

En el ranking del top 6 de la OCDE de países con mayor inversión extranjera, Argentina recibió en el 2025 apenas USD 3.134 millones de inversión extranjera directa neta, posicionándose en el último puesto de países relevados de Latinoamérica.

El ranking se completa con México en segundo lugar con 40.871 millones de dólares de IED neta, Chile con 13.152 millones, Colombia con 11.462 millones y Costa Rica con 5.733 millones de dólares.

Cuáles son las causas de la falta de inversión extranjera en la región

La falta de inversión extranjera en la región se debe en primer lugar a la fuerte caída del consumo y la demanda interna, que reduce incentivos para ampliar capacidad productiva. En segundo lugar se refiere a la paralización de la obra pública y su consecuente impacto sobre la industria y cadenas proveedoras.

Falta de inversión extranjera en la Argentina. Foto: Gobierno argentino

Otra de las causas es la escasez de crédito productivo, seguida por la apreciación cambiaria y el deterioro de la competitividad en sectores transables. El ranking se completa con la elevada incertidumbre sobre la sostenibilidad futura del esquema macroeconómico y la debilidad del entramado PyME y la caída de sectores intensivos de empleo.