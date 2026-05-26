Mostaza lanzó promociones por el Día de la Hamburguesa. Foto: Instagram @mostazaok

Cada 28 de mayo se celebra el Día de la Hamburguesa y, como suele ocurrir con las fechas gastronómicas más populares, las principales cadenas del país aprovechan la ocasión para lanzar promociones especiales. En Argentina, marcas como McDonald’s, Burger King y Mostaza activaron una serie de descuentos y beneficios pensados para quienes buscan celebrar con un ahorro.

Desde combos a precios promocionales hasta ofertas exclusivas a través de aplicaciones oficiales, las opciones varían según la cadena, pero tienen un punto en común: la posibilidad de acceder a algunas de sus hamburguesas más elegidas con rebajas durante un período limitado. A continuación, cuáles son las promociones disponibles y cómo aprovecharlas.

Promociones en McDonald’s por el Día de la Hamburguesa

Este jueves 28 de mayo, McDonald’s ofrecerá 2x1 en combos medianos seleccionados. La promoción será válida todo el día en todos los locales de la cadena. Las hamburguesas que entran en la promoción son:

Cuarto de libra

Doble cuarto de libra

Tasty Feat Cuarto simple

Grand Tasty doble

Triple hamburguesa con queso

Big Mac

La promo es válida para McCombos seleccionados y está habilitada únicamente a través de la app McDonald’s de Argentina tanto mediante el uso de cupón o la modalidad “pedí y retirá”. Será hasta agotar stock de 1.500.000 cupones.

McDonald's lanzó promociones por el Día de la Hamburguesa. Foto: McDonald's

Cabe señalar que el tope máximo es de 5 cupones por McCombo por usuario y los combos no se pueden combinar entre sí.

Promociones en Burger King por el Día de la Hamburguesa

Burger King se adelantó a la fecha y, en vez de ofrecer promociones el jueves, presentó la semana de la hamburguesa, con ofertas que van desde el lunes 25 al jueves 28 de mayo.

Según detalló la empresa, la Extraburger se puede conseguir por $4.990 y la Extraburger XL por $7.990. Cabe señalar que se puede acceder a la promoción únicamente a través de la app oficial.

Promociones en Mostaza por el Día de la Hamburguesa

Mostaza también se sumó a la semana de la hamburguesa y ya tiene activada la promoción en su app oficial, en donde ofrece descuentos en combos seleccionados. La oferta alcanza a:

La Cuarta Provolone & Bacon simple : que pasa de $17.900 a $13.590

La Cuarta Provolone & Bacon doble : de $20.900 a $15.990

Cuarto doble a fondo : de $20.900 a $15.990

El Mega Doble Upam Taste a fondo: de $20.900 a $15.990

¿Por qué se celebra el Día de la Hamburguesa cada 28 de mayo?

El Día de la Hamburguesa se celebra el 28 de mayo debido a una leyenda urbana e histórica que señala que, en esa fecha del año 1900, un inmigrante alemán llamado Louis Lassen sirvió la primera hamburguesa moderna en su restaurante Louis’ Lunch en New Haven, Connecticut, Estados Unidos.

La historia cuenta que un cliente llegó al local pidiendo algo rápido y fácil de comer, por lo que Lassen tuvo la idea de colocar un filete de carne picada entre dos rebanadas de pan. Aunque no existe un registro oficial exacto que vincule este hito con el día, la fecha se ha popularizado a nivel mundial como un homenaje a este icónico plato.