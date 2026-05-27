Hamburguesas, hamburguesa, burger. Foto: Freepik

La hamburguesa es una de las comidas favoritas de los argentinos y este 28 de mayo festejará su día con importantes promociones en locales de CABA y GBA.

En el marco del Día Mundial de la Hamburguesa, distintas cadenas y hamburgueserías ofrecerán descuentos de hasta el 50%, combos especiales, 2x1 y promociones exclusivas durante toda la jornada.

Este año, restaurantes y cadenas internacionales volverán a sumarse a los festejos con menús promocionales y ediciones especiales para celebrar una de las comidas más populares del mundo.

Las cadenas que se suman al Día Mundial de la Hamburguesa con descuentos y promociones

Burger 54

50 cheeseburgers con papas a $2.500 desde las 19. Luego, cheeseburger al 50% de descuento.

Solo consumo en el local.

Av. Santa Fe 1946, Recoleta; A. M. García 7454, Nordelta; N. York 4074, Devoto.

McDonald’s

2x1 en combos medianos seleccionados.

Exclusivo a través de la app.

McDonald's lanzó promociones por el Día de la Hamburguesa. Foto: McDonald's

Mostaza

25% de descuento en hamburguesas seleccionadas.

Promoción válida solo por app.

Burger King

Extraburger a $4.990 y Extraburger XL a $7.990.

Promos exclusivas en la app.

Wendy’s

50% de descuento en Baconator.

Descuentos en Cheddar Lovers y combo crunch.

Williamsburg

Combos de hamburguesa con papas desde $7.500 hasta $10.000.

Av. del Libertador 3883, Paseo de la Infanta.

B’Moodie

30% off en hamburguesa Good Vibes.

Beruti 3330.

B Moodie hamburguesas. Foto: Instagram/bmoodieburger

Arredondo

30% de descuento en hamburguesas con papas.

Virrey Arredondo 2562.

Bruce Grill Station

2x1 en hamburguesas durante todo el día.

Martín Fierro 3246, Parque Leloir.

Malcriado

2x1 en hamburguesas en ambas sucursales.

Martín Fierro 3290, Parque Leloir; Shopping TOM, Tortuguitas.

Souche Company

Hamburguesas gratis llevando alimentos no perecederos o ropa.

Castelli 424, Ramos Mejía.

What the Burger

Combos promocionales y 2x1 según sucursal.

Ciudad de la Paz 2322, Belgrano; Puente de la Mujer, Puerto Madero; Patio de los Lecheros, Caballito.

24 Street Burger

Comprando un combo regalan una cheese simple.

Álvarez Thomas 2501, Villa Urquiza; Libertador 696, Vicente López; Aráoz 1114, Palermo.

24 Street Burger. Foto: Instagram.

¿Por qué se celebra el Día de la Hamburguesa cada 28 de mayo?

El Día de la Hamburguesa se celebra el 28 de mayo debido a una leyenda urbana e histórica que señala que, en esa fecha del año 1900, un inmigrante alemán llamado Louis Lassen sirvió la primera hamburguesa moderna en su restaurante Louis’ Lunch en New Haven, Connecticut, Estados Unidos.

La historia cuenta que un cliente llegó al local pidiendo algo rápido y fácil de comer, por lo que Lassen tuvo la idea de colocar un filete de carne picada entre dos rebanadas de pan. Aunque no existe un registro oficial exacto que vincule este hito con el día, la fecha se ha popularizado a nivel mundial como un homenaje a este icónico plato.