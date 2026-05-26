Banco Central de la República Argentina. Foto: NA

Gracias a la efectivización del desembolso de US$1.000 millones del Fondo Monetario Internacional (FMI), este martes las reservas del Banco Central de la República Argentina (BCRA) superaron los US$47.000 millones y tocaron su mayor nivel desde 2019.

Cabe recordar que el jueves, el directorio del FMI aprobó la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas (EFF) por US$20.000 millones. De esta manera, habilitó el giro de los fondos frescos, que impactaron este martes en las arcas del BCRA.

Así, las reservas brutas del ente alcanzaron los US$47.908 millones, con un incremento diario de US$1.105 millones, la mayor cifra desde mediados de octubre de 2019 que también superó el récord de la gestión Milei registrado febrero, con US$46.905 millones.

Con esta nueva transferencia, la Argentina recibió cerca del 80% del total acordado hace un año. El primer desembolso del FMI llegó en abril de 2025 y fue de US$12.000 millones. En aquella oportunidad, el Gobierno cerró el EFF al mismo tiempo que anunció la salida del cepo. Luego, en agosto, el organismo giró US$2.000 millones tras la primera revisión.

Detalles del acuerdo entre Argentina y el FMI

Según el texto oficial del Fondo, el Gobierno fortaleció el “impulso político”, dada la aprobación del Presupuesto 2026 y una “legislación de reforma crucial”, entre los detalles que enumeró el organismo.

También destacó los ajustes en materia monetaria y cambiaria, lo que llevó a una “acumulación incipiente de reservas, mejorando la capacidad de Argentina para gestionar las crisis”.

En ese sentido, el FMI indicó que la aprobación de la revisión servirá para “afianzar la desinflación, la estabilidad externa y el crecimiento, apoyando así un acceso al mercado oportuno y sostenible”.

Milei junto a Georgieva, titular del FMI Foto: NA

“Argentina continúa sorteando bien los efectos indirectos de la guerra en Medio Oriente, gracias a la mejora constante de sus fundamentos económicos y su condición de exportador neto de energía. Esto se da en un contexto donde las empresas han podido repatriar dividendos por primera vez en seis años”, señala el documento.

Fiscal

El FMI manifestó que la premisa de equilibrio fiscal seguirá siendo “el pilar fundamental del programa” en paralelo con un superávit primario del 1,4% del Producto Interno Bruto (PIB) para 202, respaldado por un control del gasto ”riguroso y continuo”, a la vez que proporciona “suficiente margen para la asistencia social específica”.

“Con el tiempo, se espera que las reformas bien planificadas del marco tributario, de pensiones y fiscal mejoren aún más la calidad y la solidez de este pilar fiscal”.

Política monetaria

En este punto, el organismo detalla que se seguirá apoyando el proceso de desinflación, sumado a la ampliación de las bandas cambiarias y una “mayor transparencia” mediante un informe trimestral sobre el desempeño “en relación con los objetivos del programa monetario”.

“Se seguirá fortaleciendo la política monetaria, con medidas preventivas para contener la volatilidad de las tasas de interés y mejorar la transmisión de la política monetaria y la asignación de crédito”.

Financiamiento

El Fondo destacó la “estrategia integral” de refinanciamiento de deuda que lleva a cabo el Gobierno, mediante emisión continua de deuda pública denominada en dólares, venta de activos estatales, operaciones de recompra con bancos centrales y préstamos externos, potencialmente respaldados por instituciones financieras internacionales.

Para la entidad, esto permitirá un “acceso oportuno y sostenible” a los mercados internacionales de capitales.