Oeste Outlet busca empleados en Morón para trabajar en el nuevo shopping de Haedo. Foto: El Condor de Morón

El Municipio de Morón confirmó cómo podrán enviar sus currículums los vecinos interesados en trabajar en Oeste Outlet, el nuevo centro comercial que funcionará en el histórico predio del ex Showcenter de Haedo y cuya apertura está prevista antes de fin de año.

El emprendimiento es desarrollado por IRSA, una de las principales compañías del país en materia de shoppings y centros comerciales, y contempla una inversión superior a los 20 millones de dólares para reconvertir el antiguo complejo en un outlet de marcas premium con propuestas gastronómicas, recreativas y de entretenimiento.

Desde el Municipio indicaron que se trata de “una de las inversiones más significativas en la historia de Morón, con impacto directo en el desarrollo del distrito y en la jerarquización del entorno urbano”.

El emprendimiento está a cargo de IRSA, una de las principales compañías de shoppings y centros comerciales. Foto: El Condor de Morón

Cómo enviar el CV para trabajar en Oeste Outlet de Haedo

Según informó la comuna, la incorporación de personal se realizará a través de la Agencia de Empleo municipal y se priorizará la contratación de vecinos del distrito. Quienes quieran postularse deberán enviar su Currículum Vitae en formato digital al correo oficial agenciadeempleo.moron@gmail.com

Los futuros puestos laborales estarán vinculados a áreas de comercio, gastronomía, mantenimiento y distintos servicios que funcionarán dentro del nuevo shopping. Además, el acuerdo firmado entre el Municipio e IRSA contempla la participación de empresas locales tanto en las obras como en futuras actividades comerciales del complejo.

Cómo será el nuevo shopping que abrirá en el ex Showcenter

El futuro Oeste Outlet conservará algunos de los espacios más emblemáticos del ex Showcenter, entre ellos el cine Showcase y el patio de comidas rápidas. También contará con más de mil cocheras cubiertas y una propuesta comercial orientada a primeras marcas.

Actualmente, IRSA administra algunos de los centros comerciales más importantes del país, como Abasto Shopping, Alto Palermo, DOT Baires Shopping y Distrito Arcos.

El futuro Oeste Outlet conservará algunos de los espacios más emblemáticos, entre ellos el cine Showcase. Foto: Castelar Digital.

La transformación del ex Showcenter genera expectativa en el oeste bonaerense

El ex Showcenter de Haedo fue durante años uno de los principales puntos de encuentro y entretenimiento del oeste bonaerense. Sus cines, espacios recreativos y locales comerciales marcaron a generaciones de vecinos de Haedo, Ramos Mejía y otras localidades cercanas.

Luego de un extenso período de abandono, el predio atraviesa una nueva etapa de transformación que genera expectativa entre comerciantes y residentes de la región por el impacto económico y laboral que podría tener la reapertura del complejo.