Supermercados, consumo, góndolas. Foto: NA.

La desaceleración de la inflación durante el mes de abril 2026 no logró reactivar las compras familiares en los comercios del país: el índice de precios oficial marcó una suba del 2,6% tras diez meses consecutivos de fuertes aumentos en los productos básicos. Sin embargo, este alivio en las estadísticas no se tradujo en una mejora para el consumo de la gente en las góndolas dado que las ventas de alimentos, elementos de perfumería y artículos para el hogar sufrieron un nuevo retroceso generalizado en todos los negocios.

La caída del consumo masivo durante abril alcanzó el 3,8% si se la compara con el mismo período del 2025. El desplome resultó todavía más preocupante cuando se analizó la medición contra el mes de marzo con una baja directa del 4,7%. Las grandes cadenas de supermercados se consolidaron como las principales perjudicadas por esta tendencia recesiva de la economía actual y las firmas mayoristas y los autoservicios independientes también registraron pérdidas en sus niveles de facturación.

El consumo en Argentina. Foto: NA

Las compras a través de las plataformas de comercio electrónico y las farmacias fueron los únicos canales comerciales con saldos positivos. Las plataformas web de los supermercados crecieron un 40% debido a las ofertas exclusivas y los planes de financiación digital. Por el contrario, los almacenes de barrio y los kioscos sufrieron bajas notorias en la demanda cotidiana de sus clientes vecinos: la venta general en estos locales tradicionales cayó un 6,6% por la falta de dinero circulante.

Los datos se desprendieron de la consultora Scentia y demostraron que las familias argentinas recortaron los gastos en aquellos productos considerados prescindibles para el día a día. Los artículos del rubro “impulsivos”, que abarca golosinas y snacks de kiosco lideraron las pérdidas con un retroceso interanual del 12%. Las ventas de alimentos frescos y lácteos cayeron un 7,8%, mientras que los productos para el desayuno y la merienda disminuyeron un 7,6%. Las bebidas con y sin alcohol fueron las únicas que mostraron leves subas.

El consumo en Argentina. Foto: NA

El director de la firma de estadísticas, Osvaldo del Río, señaló que el valor promedio del changuito mantiene un camino de estabilización en las últimas semanas. Las proyecciones de los comerciantes minoristas anticipan que la baja de la inflación podría impactar de forma positiva en las ventas del próximo bimestre. La principal preocupación de los empresarios del sector radica en que todavía no se vislumbra un cambio de tendencia real en las conductas de los compradores.

La crisis del consumo masivo se explicó por el encarecimiento de los servicios públicos y los atrasos en los salarios de los empleados formales. Un estudio de la consultora Equilibra detalló que la plata que le queda libre a los trabajadores tras pagar las tarifas y los alquileres volvió a achicarse. El ingreso neto de más de 14 millones de personas se ubicó un 12% por debajo de los niveles de poder adquisitivo registrados hace tres años. La ciudadanía prioriza el gasto en la vivienda y compra solo lo indispensable para comer.

Canasta de crianza: INDEC reveló cuánto sale mantener a un hijo en Argentina

Criar a un hijo en Argentina demandó durante abril de 2026 entre $511.763 y $654.221 mensuales, según la edad del menor, de acuerdo con los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con esta canasta de crianza no se contemplan solo los gastos básicos en bienes y servicios, sino también el valor económico del tiempo de cuidado que requiere cada niña, niño o adolescente.

Este informe señala que los costos van variando según la franja etaria del niño. Para menores de un año, la canasta alcanzó los $511.763 mensuales. Para niños de entre 1 a 3 años, el monto subió a $609.574, pero ya para los niños entre 4 y 5 años, la canasta se ubicó en los $520.413. El valor más alto de la misma es de $654.221 mensuales y corresponde a los chicos entre los 6 y los 12 años.