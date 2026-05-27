Día Mundial de la Hamburguesa 2026: 2x1, descuentos del 30% y promociones.

Cada 28 de mayo se celebra el Día Mundial de la Hamburguesa, una fecha que ya se convirtió en un clásico dentro de la agenda foodie porteña. En esta edición 2026, distintas hamburgueserías, bares y restaurantes de Buenos Aires prepararon promociones especiales, combos exclusivos, descuentos y experiencias gourmet para homenajear a uno de los platos más elegidos por los argentinos.

Desde propuestas premium cocidas a la parrilla hasta versiones smash, veggie o inspiradas en la cocina japonesa, habrá opciones para todos los gustos y bolsillos. El menú incluye promociones 2x1, descuentos del 30% y hasta ediciones limitadas con preventa.

Promociones por el Día de la Hamburguesa 2026: 2x1, descuentos y combos especiales

Una de las promociones más esperadas llegará de la mano de Bruce Grill Station, que ofrecerá 2x1 en burgers smash durante toda la jornada del 28 de mayo. El espacio, de estética americana, se destaca por hamburguesas elaboradas con blend premium de roast beef y bife de chorizo, servidas en pan de papa.

La hamburguesería Bruce Grill Station ofrecerá 2x1 en burgers smash durante toda la jornada del 28 de mayo. Foto: Instagram @bruce_grillstation

Entre las opciones más elegidas sobresalen la Jefe de Jefes, con doble carne y bacon; la Triple Hulk, con triple medallón y cebolla crispy, y la Wilson, con cebollas asadas y salsa Thousand Island. También habrá alternativas vegetarianas y crispy chicken para acompañar con cerveza tirada.

La promoción del 2x1 también estará disponible en Malcriado, donde se podrán probar dos de sus hamburguesas insignia: la versión de ojo de bife y la de cordero, ambas con perfil gourmet y acompañadas por cócteles, cerveza tirada y vermut.

Por su parte, B´Moodie se sumará a los festejos con un 30% OFF en su burger Good Vibes durante todo el día y con todos los medios de pago. El local apuesta a una propuesta de street food premium inspirada en Japón, con ingredientes artesanales y sabores poco tradicionales dentro del circuito burger porteño.

La hamburguesería Malcriado ofrecerá 2x1 en sus insignias: versión de ojo de bife y la de cordero. Foto: Instagram @malcriado_burgers

Las hamburgueserías gourmet de Buenos Aires que celebran el 28 de mayo

Una de las experiencias más exclusivas llegará de la mano de Somos Asado, que del 28 al 30 de mayo realizará un pop up especial junto a la hamburguesería Mi Barrio. La propuesta fusiona el universo parrillero con el espíritu burger en una edición limitada elaborada con blend de vacío y bife de aguja madurado en seco durante más de 40 días.

Habrá apenas 20 porciones por jornada y tres variedades: La Doble, La Sangre Azul y La Slider, todas acompañadas por papas fritas fermentadas. La experiencia tendrá preventa desde $30.000 e incluirá opción con vino y agua.

En tanto, Burger Joint reafirmará su identidad urbana y artesanal con hamburguesas elaboradas a partir de bife de chorizo y panes horneados diariamente. Entre sus variedades más reconocidas aparecen la Mexican, la Bleu y la Jamaican, acompañadas por papas triple cocción y aderezos caseros.

Día Mundial de la Hamburguesa: opciones veggie y propuestas innovadoras en CABA

Dentro de la escena burger porteña también aparecen propuestas pensadas para quienes buscan alternativas vegetarianas o sabores diferentes. Williamsburg mantiene como sello sus hamburguesas UNO, DOS y TRES, elaboradas con medallones de carne MUGE y acompañadas por papas fritas.

Williamsburg mantiene como sello sus hamburguesas UNO, DOS y TRES, elaboradas con medallones de carne MUGE. Foto: Instagram @williamsburg_ba

Además, la marca ofrece variantes vegetarianas realizadas con medallones NotCo y opciones sin gluten con pan especial, ampliando la experiencia para distintos tipos de consumidores.

Con promociones, ingredientes premium y recetas cada vez más innovadoras, el Día Mundial de la Hamburguesa volverá a convertir a Buenos Aires en uno de los grandes puntos de encuentro para los fanáticos de las burgers. Una excusa perfecta para salir a comer, descubrir nuevos sabores y aprovechar descuentos especiales durante una de las jornadas gastronómicas más esperadas del año.