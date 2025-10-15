Cuánto vale hoy un departamento de 2 o 3 ambientes en CABA y cuáles son los barrios más caros y baratos para invertir

A pesar del incierto panorama inmobiliario, las personas que pueden acceder a un crédito o buscan invertir siguen de cerca los precios. Conocé todos los detalles dentro de la nota.

Monoambiente; alquileres; propiedades. Foto: NA (Mariano Sánchez)

El mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires tuvo un fuerte repunte en agosto de 2025. Según el Colegio de Escribanos, se firmaron un 20,2% más de escrituras que en el mismo mes de 2024, siendo el mejor registro de agosto en 18 años.

No obstante, el 21% de las compras de propiedades se hizo con crédito hipotecario, reflejando el impulso que tuvieron los préstamos en la primera mitad del año. Sin embargo, dicho envión tuvo un freno.

Según el Colegio de Escribanos, se firmaron un 20,2% más de escrituras que 2024. Foto: NA (Marcelo Capece)

Con el aumento de tasas y los nuevos requisitos de los bancos, muchas entidades comenzaron a limitar los créditos. Por este motivo, muchos especialistas advierten que la actividad podría desacelerarse para fin de año.

A pesar del incierto panorama, las personas que pueden acceder a un crédito o buscan invertir siguen de cerca los precios. Al cabo de estos diez meses, tanto las casas como departamentos subieron su valor. Conocé los valores en diferentes puntos de CABA.

Valores actuales de departamentos en CABA

Monoambiente: U$S 107.493

2 ambientes: U$S 129.613

3 ambientes: U$S 178.984

Los barrios más caros de CABA

Palermo : 3.411 dólares/m²

Núñez: 3.344 dólares/m²

Los barrios más baratos de CABA

Lugano : 1.063 dólares/m²

Nueva Pompeya : 1.465 dólares/m²

La Boca: 1.566 dólares/m²

Valores actuales de casas en CABA

En la actualidad, se necesitan 20 años de alquiler para recuperar la inversión inicial. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Casa de 3 dormitorios: U$S 299.163

Casa de 4 dormitorios: U$S 491.742

Los barrios más caros para comprar una casa en CABA

Palermo : 3.362 dólares/m²

Belgrano : 2.908 dólares/m²

Recoleta: 2.531 dólares/m²

Los barrios más baratos para comprar una casa en CABA

Villa Soldati : 716 dólares/m²

La Boca : 727 dólares/m²

Nueva Pompeya: 773 dólares/m²

En la actualidad, se necesitan 20 años de alquiler para recuperar la inversión inicial, un 8,4% menos que 2024, cuando el retorno era aún más bajo.

Los barrios más convenientes para invertir en CABA

Lugano : 8,7%

Nueva Pompeya : 8,1%

Parque Avellaneda: 7%

Los barrios menos convenientes para invertir en CABA