Aumentos del mes de mayo en AMBA Foto: REUTERS

El mes de mayo llega con una nueva ola de aumentos que impactará de lleno en la economía cotidiana de los argentinos. Con al menos ocho subas previstas en rubros clave, el mes se perfila como un nuevo desafío para sostener el poder adquisitivo, en un contexto en el que la inflación sigue marcando el ritmo de los precios y condicionando las decisiones de consumo.

Durante este quinto mes del año, servicios esenciales como alquileres, medicina prepaga, transporte público, incluyendo colectivos y subte, peajes y tarifas de agua experimentarán subas que se trasladarán al índice general de precios que mide el Indec. Estos ajustes no solo reflejan la dinámica inflacionaria, sino que también profundizan la presión sobre los ingresos, obligando a las familias a reorganizar sus gastos frente a un escenario económico cada vez más exigente.

Aumentos en las tarifas de agua

AySA formalizará un aumento del 3% en mayo para los usuarios del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Por eso mismo, las tarifas de agua y cloaca por zona quedarán en los siguientes montos:

Zonal alto : La tarifa pasará de $34.296 a $35.325 en mayo. Abarca a 534.517 hogares.

Zonal medio : La boleta se trasladará de $31.146 a $32.081 en casi un millón de hogares.

Zonal bajo: Los valores serán de $25.777 en mayo, desde los $24.064 de abril. Abarca a 1.187.139 usuarios residenciales.

Aumentos en AySA Foto: Imagen generada por Copilot AI por Canal 26

Aumentos en las prepagas

Ocho grandes empresas de medicina prepaga informaron sus aumentos para el mes de mayo, que aplicarán también a los copagos. Las empresas explican el incremento de los aranceles por el alza constante en los costos del sistema de salud, incluyendo insumos médicos, honorarios profesionales, alquileres y servicios tercerizados.

Hospital Italiano: 3,1%

Galeno: 3,2%

OSDE: 3,3% (excepto región patagónica)

Swiss Medical: 3,4%

Prevención Salud: 3,4%

Avalian: 3,4%

Hospital Alemán: 3,4%

Sancor Salud: 3,4% (general) / 4,4% en Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut

Aumentos en los alquileres

Miles de contratos de alquileres sufrirán modificaciones en el mes de mayo. El porcentaje de aumento será un promedio de 32,05% para aquellos contratos que aún se rigen por la antigua Ley de Alquileres.

Por su parte, los contratos firmados después del 30 de diciembre del 2023 tienen distintos criterios de actualización que varían de un caso a otro.

Alquileres Foto: Foto generada con IA

De este modo, un inquilino que suscriba un contrato en mayo de 2025, con ajustes anuales atados al Índice de Precios al Consumidor (IPC), deberá afrontar un incremento del 33,38% en el valor del alquiler en mayo de este año.

Aumentos en los colectivos

Los colectivos en CABA sufrirán un aumento del 5,4% en el mes de mayo, ya que rige un ajuste por un índice que se construye a partir del IPC del Indec más un 2% en relación con la tarifa anterior.

Los nuevos valores para viajar desde el viernes 1 de mayo en las 28 líneas que circulan en el territorio porteño serán los siguientes:

El boleto mínimo de colectivos hasta 3 km: subirá de $715,24 a $753,74 .

Recorrido de 3 a 6 km : $837,52 .

Recorrido de 6 a 12 km : $902,04 .

Recorrido de 12 a 27 km: $966,61.

Por su parte, el boleto mínimo de colectivo en la provincia de Buenos Aires se establecerá en $918,35 a partir del lunes 4 de mayo.

Colectivos. Foto: X @CiudadDeBondis

Aunque se calcula que la suba sería del 5,4%, el gobierno de la provincia de Buenos Aires sometió la medida a una consulta pública, que finalizó el viernes 24. En estas horas, se encuentra ultimando la definición sobre si se aplicará o no un incremento adicional.

Aumentos en los subtes

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), las tarifas del subte también aumentarán un 5,4%. El valor pasará de $1414 a $1490. Por su parte, el pasaje sin la SUBE registrada costará $2369,10.

Aumentos en los peajes

En mayo, los peajes también registrarán un incremento del 5,4%. Al igual que ocurre con el pasaje de colectivo y el subte, la actualización mensual se calcula a partir del índice de inflación (IPC) más un adicional del 2%.

Desde el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires señalaron que este ajuste tarifario es “necesario para llevar adelante las tareas de mantenimiento, que ayudan a reforzar la seguridad vial”.

Aumentan los peajes en autopistas. Foto: IA/Canal26

De esta manera, los peajes en las autopistas porteñas quedarán, a partir del 1° de mayo, de la siguiente forma:

Autopista 25 de Mayo y Perito Moreno

Motocicletas: $1799,66 (y $2879,82 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $4319,63 (y $6121,62 en hora pico).

Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $6839,19 (y $10.078,79 en hora pico).

Autopista Illia, Retiro II-Sarmiento y Salguero

Motocicletas: $1079,98 (y $1295,68 en hora pico).

Vehículos de hasta 2 ejes y hasta 2,10 metros de altura: $1799,66 (y $2544,99 en hora pico).

Vehículos pesados de hasta 2 ejes: $3239,56 (y $4679,49 en hora pico).

Alberti