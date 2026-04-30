Cómo cobrar ayuda de ANSES Foto: Foto generada con IA Canal 26

Perder el trabajo es uno de los momentos más difíciles para cualquier persona, especialmente cuando ese ingreso era el principal sostén del hogar. Para acompañar esa transición, la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) mantiene vigente una ayuda económica destinada a trabajadores en relación de dependencia que quedaron desocupados, con el objetivo de brindar un respaldo temporal mientras buscan una nueva oportunidad laboral.

Este beneficio, conocido como prestación por desempleo, está disponible en todo el país y puede gestionarse tanto de forma online como presencial. Sin embargo, no es automático: requiere cumplir una serie de requisitos y presentar documentación que acredite la pérdida del empleo.

¿A quiénes está dirigida la ayuda para desocupados?

La asistencia de Anses está destinada exclusivamente a trabajadores que se desempeñaban en relación de dependencia y que fueron desvinculados por causas ajenas a su voluntad. Entre los casos contemplados se incluyen:

Despido sin causa

Finalización de contrato a plazo fijo

Quiebra o cierre del empleador

Fallecimiento del empleador

Renuncia con causa justificada

En todos los escenarios, la persona debe demostrar que la desvinculación fue real y formal, y que no continúa percibiendo ingresos laborales.

ANSES en mayo Foto: Foto generada con IA Canal 26

Requisitos clave para acceder al beneficio

Uno de los puntos centrales de la prestación es el historial de aportes. Anses exige una cantidad mínima de contribuciones previas, que varía según el tipo de empleo:

Trabajadores permanentes : al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años antes del despido.

Trabajadores temporarios o de temporada: haber trabajado menos de 12 meses en los últimos 3 años, pero con un mínimo de 90 días de actividad en el año previo a la desvinculación.

Cumplir con estos requisitos no garantiza automáticamente el cobro, pero habilita a iniciar el trámite y solicitar la evaluación del organismo.

Cuánto se cobra y por cuánto tiempo

El monto y la duración de la ayuda no son iguales para todos. Dependen de dos factores principales:

El salario que la persona percibía cuando estaba empleada

El total de aportes acumulados en los últimos tres años

La prestación puede extenderse entre 2 y 12 cuotas mensuales, y en el caso de personas mayores de 45 años, el período puede ampliarse hasta 6 meses adicionales, reconociendo las mayores dificultades de reinserción laboral en esa franja etaria.

Cómo se cobra la ayuda de Anses

Una vez aprobado el beneficio, Anses gestiona la apertura de una Caja de Ahorro de la Seguridad Social, desde la cual el titular puede:

Retirar dinero en efectivo

Utilizar tarjeta de débito

Operar en cajeros automáticos

Si la persona ya tiene una cuenta compatible con otra prestación, el organismo puede utilizarla para depositar el dinero. Además, el cobro de esta ayuda es compatible con asignaciones familiares, como la AUH, la asignación por hijo, prenatales, ayuda escolar y pagos por nacimiento o adopción.

Documentación necesaria para iniciar el trámite

Para gestionar la prestación es indispensable presentar:

DNI original y copia

Documentación que acredite el motivo de la desvinculación

Entre los comprobantes válidos se incluyen telegramas de despido, contratos vencidos, cartas documento, certificados judiciales o médicos, según el caso. Sin esta documentación, Anses no puede avanzar con la evaluación del pedido.

ANSES cobros Foto: Foto generada con IA Canal 26

Paso a paso: cómo hacer el trámite

El trámite puede realizarse de dos maneras:

Online

Ingresar al sitio oficial de Anses. Acceder a Atención Virtual con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Completar el formulario y adjuntar la documentación requerida. Enviar la solicitud y esperar la evaluación.

Presencial

Solicitar un turno en una oficina de Anses. Presentarse el día asignado con toda la documentación. Realizar el trámite con un operador.

Ambas modalidades tienen la misma validez.

Un ingreso de respaldo en un momento clave

La ayuda económica para desocupados no reemplaza un salario, pero cumple un rol fundamental como red de contención. Permite sostener ingresos mínimos, mantener el acceso a otras asignaciones y aliviar el impacto de la pérdida de empleo mientras se busca una nueva oportunidad laboral.

Con reglas claras y canales accesibles, la prestación de Anses sigue siendo una de las principales herramientas del Estado para acompañar a quienes atraviesan una situación de desempleo en la Argentina actual.