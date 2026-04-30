El Banco Central de la República Argentina. Foto: Reuters.

El futuro del cepo cambiario, la evolución de la inflación y el comportamiento de las tasas de interés se posicionan como los ejes centrales que hoy analizan los principales referentes del mercado de capitales en Argentina.

En el marco de Expo EFI, un evento de contenido económico, financiero y de inversiones, ejecutivos del sector coincidieron en proyectar un escenario de cambios graduales, con señales de mayor estabilidad financiera.

Expectativas económicas: el mercado anticipa cambios en el cepo, inflación y tasas. Foto: Foto generada con IA

El fin del cepo, una expectativa del mercado

Uno de los puntos más destacados del encuentro fue la posibilidad de una eliminación progresiva de las restricciones cambiarias. “La liberación final del cepo va a llegar”, afirmó Diego Fernández director ejecutivo de A3, en el panel de mercado de capitales en Expo EFI, al referirse a las limitaciones que aún enfrentan las empresas para acceder al dólar.

La flexibilización del cepo es vista como una condición clave para normalizar el funcionamiento del mercado y mejorar las condiciones de inversión. Sin embargo, los analistas coinciden en que el proceso será gradual y dependerá de la consolidación de variables macroeconómicas.

Uno de los puntos más destacados del encuentro fue la posibilidad de una eliminación progresiva de las restricciones cambiarias.

Inflación y tasas: las señales de moderación

En relación con la inflación, el mercado anticipa un leve repunte en el corto plazo, aunque con una tendencia a la baja en los próximos meses.

“El mercado ve una inflación un poquito superior pero va a corregir, lo que se puede ver en los títulos con CER, por lo que el mercado siempre se arbitra”, señaló Fernández ante la pregunta de Hernán De Goñi, director de El Cronista, quien actuó como moderador.

En paralelo, las tasas de interés comienzan a mostrar una tendencia descendente, lo que impulsa el interés por instrumentos de corto plazo. En este contexto, el ejecutivo destacó que “la tasa de caución es una referencia clave de liquidez en el mercado financiero local”.

En relación con la inflación, el mercado anticipa un leve repunte en el corto plazo. Foto: Foto generada con IA

“En un contexto de creciente interés por instrumentos vinculados a la curva corta de tasas, buscamos simplificar la operatoria para los participantes que desean cubrirse o posicionarse al alza o a la baja frente a cambios en las tasas de corto plazo”, añadió el experto.

Más financiamiento y récord de emisiones

El dinamismo del mercado de capitales también se refleja en el crecimiento del financiamiento corporativo. Gonzalo Pascual Merlo, CEO de Byma, destacó que durante el último año las emisiones superaron los 41.500 millones de dólares, mientras que en lo que va del año ya se registraron 90 obligaciones negociables.

Estos datos refuerzan la idea de un mercado más activo y diversificado, con una creciente participación de inversores individuales. Actualmente, cerca de 400.000 personas operan acciones mensualmente y alrededor de un millón participan en instrumentos de renta fija.

El dinamismo del mercado de capitales también se refleja en el crecimiento del financiamiento corporativo.

Uno de los avances más relevantes es la implementación de Byma Clearing, una nueva plataforma que integra la compensación, liquidación y gestión de riesgo en un solo sistema. Este desarrollo introduce el esquema Delivery versus Payment (DvP), que mejora la seguridad de las operaciones y optimiza los procesos.

El desafío del inversor institucional

A pesar de los avances, el mercado argentino aún enfrenta desafíos estructurales. Paulo Belluschi, titular de la Cámara de Agentes de Bolsa, advirtió sobre la falta de un inversor de última instancia, como ocurre en otros países con sistemas previsionales más desarrollados.

En ese sentido, iniciativas como los fondos vinculados al sistema laboral podrían impulsar el crecimiento del mercado y fortalecer la demanda institucional.

Paulo Belluschi, titular de la Cámara de Agentes de Bolsa, advirtió sobre la falta de un inversor de última instancia.

Un sistema con alto potencial de crecimiento

Desde el Mercado Argentino de Valores, su CEO Fernando Luciani subrayó el potencial del sistema financiero local. “En Argentina el crédito representa el 11,5% del PBI y el mercado de capitales alrededor del 2,5%, evidenciando el amplio potencial de crecimiento del sistema, a pesar de movilizar volúmenes significativos de ahorro hacia el financiamiento”.

Además, destacó la creciente sofisticación de los instrumentos financieros, como los pagarés dollar linked y las soluciones vinculadas a cadenas de valor, que reflejan una evolución hacia mecanismos más eficientes de financiamiento.

En este contexto, el mercado de capitales argentino se encamina hacia una etapa de transformación, donde la estabilidad macroeconómica y la apertura financiera serán claves para consolidar su crecimiento.