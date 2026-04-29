Por qué el Gobierno no aumenta el bono para jubilados de $70.000:

Bono de jubilados Foto: Foto generada con IA

Manuel Adorni aseguró que el Gobierno no incrementará el bono para jubilados que paga la ANSES y cuyo monto se encuentra estancado desde marzo de 2024. El jefe de Gabinete explicó que esto se debe a que una actualización provocaría un desajuste en las cuentas públicas y lo hizo en el marco de su exposición ante el Congreso, donde respaldó la política de recortes en el sector previsional impulsada por el presidente Javier Milei.

Al presentar su informe de gestión en el Congreso durante este miércoles 29 de abril, Adorni dio respuesta a las interrogantes sobre el congelamiento del beneficio de 70 mil pesos, que lleva meses sin variaciones. Sus argumentos se alinean con la reciente ratificación de que, durante el mes de mayo, el importe extraordinario no percibirá ninguna mejora.

En su descargo, el Jefe de Gabinete señaló que según el Ministerio de Capital Humano, este subsidio es una “prestación de carácter extraordinario, no contributiva y de naturaleza asistencial, concebida para atender situaciones coyunturales”.

El jefe de Gabinete realizó un informe de gestión durante este miércoles 29 de abril. Foto: Captura de pantalla

Sumado a eso, profundizó en la estructura legal del pago para justificar la falta de indexación. “Conforme su diseño normativo, no integra el haber previsional ni se encuentra alcanzado por el régimen de movilidad. La determinación de su monto, continuidad o eventual modificación debe analizarse en el marco del equilibrio fiscal y de una administración responsable de los recursos públicos, condiciones necesarias para garantizar la sostenibilidad del sistema previsional”, explicó.

Finalmente, el jefe de Gabinete subrayó que cualquier decisión en la materia queda supeditada a las proyecciones de la cartera económica a cargo de Luis Caputo. “El Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Hacienda, informa que el impacto fiscal va a depender del momento en que entre en vigencia y hay que analizarlo en conjunto con el beneficio fiscal que implicaría la regularización de los empleados y los programas de nuevo empleo”, cerró.

De “chorros” a los periodistas a “asesinos” a diputados de izquierda: las dos intervenciones de Milei en el Congreso que encendieron la temperatura

Minutos previos a que se iniciara el acto en la Cámara de Diputados, el mandatario mantuvo un diálogo espontáneo con periodistas y ante la pregunta que le hizo uno de ellos acerca de “por qué sostenía a un funcionario corrupto”, debido a la investigación que atraviesa por enriquecimieto ilícito, Milei respondió: “Los corruptos son ustedes”.

Myriam Bregman cruzó a Javier Milei y lo acusó de ser “cómplice de un genocidio” en referencia a su postura sobre el conflicto en Medio Oriente, mientras que el mandatario le retrucó que “sus ideas matan a miles de personas”.

Video: NA.

El presidente no dudó en intervenir y respondió a los gritos desde las gradas del Congreso: “Con sus ideas mataron a 150 millones de personas, ustedes son los asesinos”.