Precios exclusivos: el barrio más caro para vivir departamento en Buenos Aires en enero 2026

Un relevamiento muestra los barrios porteños más caros para comprar un departamento en CABA durante el comienzo del año.

Monoambiente; alquileres; propiedades. Foto: NA (Mariano Sánchez)

Los precios de las propiedades en Ciudad de Buenos son muy seguidos por muchas personas, ya sea aquellos que buscan hacer inversiones como los que persiguen el sueño de la casa propia. Un relevamiento de diciembre revela cómo comienza el año en el mercado inmobiliario porteño, con los barrios más costosos.

El informe realizado por Mercado Libre y Universidad de San Andrés (UDESA) indica que no hubo grandes alteraciones en los precios durante diciembre 2025, con la estabilidad como gran protagonista del cierre del año.

Monoambiente; alquileres; propiedades. Foto: NA (Mariano Sánchez)

En promedio, el m² de los departamentos ubicados en Ciudad de Buenos Aires aumentó un 0,4% intermensual, que lo ubica en US$2609/m². En comparación con diciembre 2024, la diferencia es de 5,2%.

Cuánto sale comprar departamentos en CABA en enero 2026

Monoambiente de 40 m² : US$2522/m² promedio.

Dos ambientes de 50 m² : US$2750/m² promedio.

Tres ambientes de 70 m² : US$2660/m² promedio.

Cuatro ambientes: US$2661/m² promedio.

Los barrios más caros para vivir en CABA

Durante diciembre, los mayores aumentos en departamentos se dieron en Retiro (2%), Saavedra (1,4%) y Agronomía (1,1%), con valores de US$2360/m², US$2749/m² y 2270/m², respectivamente.

Barrio de Retiro. Foto: Instagram @barrioderetiro

Además, se dieron bajas para destacar. Recoleta tuvo un 3,7%, mientras que los precios en Villa Ortuzar y Devoto descendieron un 0,6% y 0,5%, respectivamente.

El barrio porteño más caro para comprar un departamento

Sin alteraciones en las principales posiciones del ranking, el barrio más caro para comprar un departamento es Puerto Madero, con un precio de US$5974/m².

El podio lo completan Palermo y Belgrano, que se distancian del líder por una diferencia notoria, con US$3420/m² y US$3294/m², respectivamente.

Puerto Madero, Buenos Aires. Foto: Unsplash

La contracara son Agronomía (US$2270/m²), Retiro (US$2360/m²) y Caballito (US$2473/m²), que forman el podio de los barrios porteños más económicos a la hora de comprar un departamento.

Precios para comprar casas en CABA

Los montos con respecto a las casas en CABA tuvieron un leve ascenso, con un aumento intermensual de 0,1%, con un promedio de US$1331/m².

Los tres barrios que mayor aumento tuvieron en diciembre fueron Villa Pueyrredón (7,2%), Villa del Parque (1,3%) y Parque Chacabuco (1%).

El barrio de Villa Pueyrredón. Foto: Wikipedia.

Más allá de la suba mensual, los tres sitios más caros para comprar casas siguen siendo Palermo (US$2553/m²), Belgrano (US$2502/m²) y Núñez (US$2160/m²).

Del otro lado, los más económicos al iniciar el año son Villa Lugano (US$892/m²), Barracas (US$950/m²) y Parque Avellaneda (US$972/m²).