Lenor Group inauguró un laboratorio en San Juan Foto: Lenor

El Grupo Lenor inauguró un laboratorio en Chimbas, San Juan, con una inversión de 4 millones de dólares. El proyecto, que prevé la creación de 110 puestos de trabajo, se dedicará a realizar ensayos y análisis para la actividad minera.

El laboratorio de última generación está emplazado en un predio de 8000 metros cuadrados, sobre el lateral este de la Ruta Nacional 40, a la altura de Callejón Blanco. En su etapa inicial, el centro operará con 110 trabajadores, entre profesionales, técnicos y personal especializado, con perspectivas de crecimiento a medida que se amplíe la demanda.

Lenor inaguró un laboratorio en San Juan. Video: Canal 26

Los servicios de este laboratorio incluyen: ensayos geoquímicos y metalúrgicos, análisis médicos, ambientales y de seguridad, herramientas clave para la evaluación de recursos, la optimización de procesos y el cumplimiento de estándares operativos.

“Nosotros estamos acá en San Juan especialmente porque creemos que el futuro del desarrollo de la nación, de Argentina, está basado mucho en las economías regionales. San Juan es por supuesto la capital minera del país y como Lenor tiene también filiales en Chile y en Perú, creemos que tenemos una gran oportunidad de brindar servicios de ensayos y de inspecciones para la minería no solo de Argentina, de San Juan, sino de los países vecinos”, declaró Julio Made, directivo de la empresa, en una entrevista al canal televisivo Telesol.

Lenor Group es una empresa argentina con fuerte presencia internacional dedicada a las actividades de evaluación de la conformidad con actuación en el campo de la certificación, laboratorio de ensayos, laboratorio de calibraciones, inspecciones y servicios industriales, contando con el aval de las principales entidades nacionales de acreditación. Además de ofrecer sus servicios en Argentina, cuenta con oficinas en Chile y en Perú, como se dijo antes, y en Ecuador, Colombia y China.