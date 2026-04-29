Últimos días para comprar ropa de H&M con 60% de descuento en un supermercado argentino:

La marca europea llegó a la Argentina Foto: Coto

La cadena Supermercados Coto activó una liquidación de ropa H&M (Hennes & Mauritz) con rebajas del 60% en sus sucursales. La promoción rige por tiempo limitado y se inscribe en la nueva competencia entre supermercados por vender indumentaria importada en la Argentina.

La rebaja aplica a compras realizadas en un solo pago, ya sea con efectivo, tarjeta de débito o crédito, y alcanza a todas las prendas exhibidas por el sello sueco H&M (Hennes & Mauritz). En los locales que venden ropa, el sector aparece claramente señalizado con cartelería promocional.

La marca europea llegó a la Argentina Foto: Coto

La marca desembarcó en Supermercados Coto hacia fines de 2025, en línea con la apertura a productos importados y con una estrategia que busca ampliar la oferta más allá de alimentos. En las últimas semanas, ese stock empezó a liquidarse con recortes agresivos de precios.

En una recorrida por la sucursal de Abasto, por ejemplo, se observan vestidos, pantalones, blusas, tops con valores sensiblemente más bajos que los habituales. La estrategia apunta a acelerar la rotación de mercadería en un contexto de consumo retraído.

Los descuentos posicionan a Coto como uno de los principales jugadores del momento en ropa importada con promociones, justo cuando otras cadenas también avanzan con apuestas similares dentro de sus hipermercados.

Productos y precios de la ropa H&M que se consigue en Coto: cuánto cuesta cada prenda con el descuento

Con la rebaja del 60% ya aplicada, algunos de los precios vigentes en góndola son los siguientes: vestido largo de dama a $18.399, short de denim femenino a $15.999, pantalón negro a $18.399 y top corto blanco a $9.999.

También se ofrecen blusas cortas estampadas por $12.399, blusas shorts a $15.999 y blusas tipo pollera por el mismo valor, siempre dentro del stock disponible en cada tienda.

Desde la compañía señalan que se trata de una liquidación puntual y que la disponibilidad depende de cada sucursal, sin reposición garantizada una vez agotados los productos.

Carrefour también apuesta por la ropa importada con GAP, Old Navy y Banana Republic

La marca europea llegó a la Argentina Foto: Coto

La ofensiva de Coto se da en paralelo a una movida similar de Carrefour, que desde abril comenzó a vender prendas de GAP, Old Navy y Banana Republic en 13 sucursales del país. La propuesta incluye remeras, buzos y jeans para hombre, organizados en cápsulas dentro de las tiendas.

Según explicó la empresa, el objetivo es que el cliente pueda resolver en un solo lugar la compra de alimentos y también de indumentaria, sumando marcas reconocidas sin modificar el recorrido habitual de consumo.

El lanzamiento se concentró en puntos estratégicos del AMBA y del interior, como San Isidro, Vicente López, Quilmes, La Plata, Mar del Plata, Guaymallen, Concordia y Córdoba, con resultados iniciales que llevaron a reforzar el stock y evaluar una expansión.

Con estas apuestas, Coto y Carrefour aprovechan la apertura importadora y el atractivo de las promociones para atraer público, en un escenario donde el precio vuelve a ser un factor decisivo a la hora de comprar.

El contexto del consumo: las ventas en supermercados siguen en baja

La marca europea llegó a la Argentina Foto: Coto

La decisión de Coto de aplicar descuentos del 60% en ropa importada se inscribe en un escenario de debilidad del consumo masivo. Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en febrero de 2026 las ventas totales en supermercados cayeron 3,1% interanual a precios constantes, lo que confirmó la persistencia de la retracción en el gasto de los hogares.

El organismo también informó que, si bien la serie desestacionalizada mostró una leve mejora mensual, la tendencia general continúa estancada. Esa dinámica presiona a las cadenas a reforzar promociones y ampliar categorías, como la indumentaria, para sostener el flujo de clientes en tienda y mejorar la rotación de stock en un contexto de competencia creciente.

Este escenario ayuda a explicar por qué los supermercados están apostando a marcas internacionales con fuertes rebajas: el precio se volvió un factor decisivo y las promociones agresivas funcionan como ancla para atraer consumo en momentos de menor poder adquisitivo.