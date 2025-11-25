Crisis en Georgalos: caída de ventas, suspensiones masivas y máxima tensión en la planta de Victoria

Las suspensiones alcanzan a unos 600 operarios. La importación desde Brasil, la principal hipótesis del derrumbe de ventas.

La empresa Georgalos vive una importante crisis económica que incluye caída en las ventas y una ola de suspensiones que afectan a unos 600 empleados.

Desde el sector apuntan contar la importación de productos alimenticios de Brasil como uno de los principales problemas a la hora de hablar de ventas.

Según sostienen, esto desplaza la producción local, afectando directamente las ventas de la compañía.

Esquema de suspensiones y estado de alerta

La empresa planteó la suspensión rotativa de grupos de 80 trabajadores por 15 días, con una reducción salarial cercana al 25% durante ese período.

Aunque la empresa se comprometió a no avanzar con despidos mientras dure este esquema, la planta de Victoria atraviesa días de movilización y alerta.