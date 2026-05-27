El funcionario sostuvo que la inflación de marzo 2026 podría superar a la de febrero. Foto: Noticias Argentinas

Los depósitos en moneda extranjera del Tesoro Nacional registraron un incremento acelerado durante las últimas jornadas financieras. Las planillas oficiales de la autoridad monetaria central marcaron un saldo total de 2.388 millones de dólares hacia el cierre de la semana pasada y esta masa de divisas líquidas equivale de forma directa a unos 3,3 billones de pesos en las cuentas del Gobierno.

Las planillas del Ministerio de Economía reflejaron que el saldo original pasó de 727 millones a su nivel actual en apenas tres días hábiles y la hoja de ruta diseñada por el área a cargo de Luis Caputo contempla el uso de mecanismos alternativos para blindar el pago de los vencimientos de julio. El último reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI) convalidó el ingreso futuro de garantías internacionales por un total de 3.000 millones de dólares.

Además, las proyecciones del organismo internacional prevé la colocación de nuevos títulos públicos en el mercado local por 5.000 millones de dólares. En tanto, la venta de activos estatales aportará otros 2.000 millones como puente financiero.

El presidente delinea el proyecto del Super RIGI con el ministro de Economía. Foto: El Independiente

Las máximas autoridades del Banco Mundial y de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA) confirmaron el otorgamiento de los avales crediticios. El viceministro de Economía, José Luis Daza, ratificó la emisión de estos préstamos especiales con el respaldo de diversos organismos regionales y detalló la composición del andamiaje externo para llevar tranquilidad a los operadores: “Argentina emitirá préstamos con garantías del BID, el Banco Mundial, la MIGA y, potencialmente, la CAF”.

Sumado a eso, la devaluación técnica de los activos generó una transferencia de utilidades contables por 24,4 billones de pesos desde el Banco Central hacia el Tesoro. Este millonario movimiento contable ingresó formalmente a las cuentas del Gobierno durante la jornada del pasado jueves 21 de mayo y el ministro de Economía, Luis Caputo, aseguró que los fondos permitirán sanear el balance de la entidad monetaria.

Ministerio de Economía. Foto: Ministerio de Economía

Cabe resaltar que especialistas señalaron que el uso desmedido de estos recursos extraordinarios podría reavivar los fantasmas de la emisión descontrolada. El economista jefe de la consultora EcoAnalytics, Santiago Casas, criticó la contradicción oficial respecto de las herramientas utilizadas por administraciones previas: “Los 6 billones depositados en la cuenta del Tesoro constituyen un pasivo para el Banco Central. Es un mecanismo de financiamiento monetario”.

La distribución final del dinero contempla el depósito de 6 billones de pesos en las cuentas corrientes que el Tesoro mantiene en la autoridad central. Los restantes 18,4 billones de pesos se usarán para rescatar las Letras Intransferibles que forman parte de los activos del Banco Central y el Gobierno sostuvo que esta compleja operatoria permitirá reducir el peso de la deuda bruta en un 3,3% del PBI. Los funcionarios buscan limpiar los pasivos estatales sin generar presiones sobre el índice de precios.

Vencimientos de deuda: la postura del Gobierno y la calma en el mercado

Las segundas líneas del equipo económico descartaron de forma tajante cualquier impacto negativo sobre el circulante que afecte la actual baja de la inflación. Los asesores del Ministerio de Economía explicaron que la inyección de pesos queda totalmente esterilizada dentro de las cuentas del propio sector público y de hecho, una alta fuente oficial de la Secretaría de Finanzas aclaró a Infobae la neutralidad de los movimientos: “No es monetariamente expansivo porque los pesos van a la cuenta del Tesoro... se van a usar exclusivamente para cancelar deuda”.

Por su parte, los operadores de la Bolsa de Comercio mantienen un monitoreo constante sobre la evolución de las reservas netas para anticipar los movimientos de julio. La acumulación rápida de reservas y la puesta en marcha de los seguros internacionales devolvieron la calma a los bonos soberanos en el exterior y los técnicos del FMI concluyeron que la situación de liquidez actual permite afrontar las obligaciones financieras sin poner en riesgo las metas del programa. De esta manera, el equipo de Luis Caputo acelera las gestiones para garantizar el retorno definitivo a los mercados internacionales de crédito.