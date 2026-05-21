Jubilados ANSES Foto: ANSES

Junio suele ser un mes clave para quienes cobran jubilaciones y pensiones, porque además del haber mensual se suman conceptos que pueden elevar el ingreso total. Para junio de 2026, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el cronograma de pagos para jubilados y pensionados, y confirmó que el mes llegará con tres componentes: actualización por movilidad, bono para los haberes más bajos y el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre.

De acuerdo con la información publicada, los haberes de junio tendrán un aumento del 2,58% aplicado por movilidad. Además, continuará vigente el bono de $70.000 destinado a quienes perciben ingresos más bajos dentro del sistema. Y, como ocurre cada mitad de año, en junio se paga también el Sueldo Anual Complementario (SAC), es decir, el medio aguinaldo.

Cuándo se ven las liquidaciones en Mi ANSES

Un dato práctico: las liquidaciones con el detalle del haber, el bono, el aguinaldo y los descuentos estarán disponibles desde el lunes 8 de junio de 2026 a través de Mi ANSES. Revisar esa liquidación es útil para confirmar importes finales, retenciones y cualquier descuento aplicado (por ejemplo, obra social o préstamos).

Cómo quedan los montos con la suba mínima y máxima

Con el ajuste informado, el haber mínimo se ubica en $403.317,99. Si a esa cifra se le suma el bono de $70.000 y el medio aguinaldo de $201.659, el total bruto estimado para quienes cobran la mínima llega a $674.976,99.

Jubilados PAMI Foto: PAMI

En el otro extremo, la jubilación máxima asciende a $2.713.948,17. Y al incorporar el medio aguinaldo, el ingreso total informado se eleva a $4.070.922,25.

Calendario de pago ANSES junio 2026: jubilados y pensionados con haber mínimo

Este es el cronograma para quienes perciben haberes mínimos, ordenado por terminación de DNI:

Lunes 8 de junio : DNI terminados en 0

Martes 9 de junio : DNI terminados en 1

Miércoles 10 de junio : DNI terminados en 2

Jueves 11 de junio : DNI terminados en 3

Viernes 12 de junio : DNI terminados en 4

Martes 16 de junio : DNI terminados en 5

Miércoles 17 de junio : DNI terminados en 6

Jueves 18 de junio : DNI terminados en 7

Viernes 19 de junio : DNI terminados en 8

Lunes 22 de junio: DNI terminados en 9

Jubilados y pensionados con haberes superiores a la mínima: cuándo cobran

Para quienes tienen haberes mayores, el pago se concentra en la última semana del mes, también por terminación de DNI:

Martes 23 de junio : DNI terminados en 0 y 1

Miércoles 24 de junio : DNI terminados en 2 y 3

Jueves 25 de junio : DNI terminados en 4 y 5

Viernes 26 de junio : DNI terminados en 6 y 7

Lunes 29 de junio: DNI terminados en 8 y 9

Qué conviene hacer hoy para evitar errores y demoras

Consultar Mi ANSES desde el 8/6 para ver el detalle completo (haber + bono + aguinaldo). Verificar CBU y datos de contacto en tu perfil, especialmente si cambiaste de banco o cobrás por apoderado. Si esperabas bono o un importe diferente, guardá captura/descarga de la liquidación y gestioná el reclamo con esa evidencia.

Preguntas frecuentes

¿En junio 2026 se cobra aguinaldo? Sí, se paga el medio aguinaldo del primer semestre junto al haber de junio.

¿Quiénes cobran el bono de $70.000? Continúa para quienes perciben ingresos más bajos, según lo informado.

¿Cuándo puedo ver la liquidación? Desde el lunes 8 de junio de 2026 en Mi ANSES.