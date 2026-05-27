Acciones argentinas en Wall Street. Foto: NA

La jornada de miércoles se mostró favorable para los mercados argentinos con alzas en el Merval y en Wall Street, al tiempo que el riesgo país rompió la barrera de los 500 puntos.

Actualmente, el indicador que elabora JP Morgan está en los 498 puntos. Durante el día perdió 10 unidades, el equivalente al 2%.

Esto no sucedía desde comienzos del mes, cuando se ubicó en los 496 puntos luego de haber recibido la mejora crediticia por parte de la agencia Fitch.

Fitch Ratings

Esta caída se explica por el buen resultado que anotan los bonos soberanos, donde las subas escalan hasta el 1%.

En tanto, los ADR de las empresas argentinas registran subas encabezadas por Banco Macro (8,6%), Telecom (6,5%) y Supervielle (6,3%). Únicamente Ternium (-0,4%) y Tenaris (-3,2%) retroceden en la cotización de sus papeles.

En la plaza local, el Merval avanza 5,2% hasta los 3.080.000 puntos. Los papeles de Supervielle (12,5%), Banco Macro (9,2%) y Telecom (10,4%) lideran las ganancias.

Merval, acciones argentinas

El panel de acciones líderes de la Bolsa porteña supera los 3 millones de puntos nuevamente, por primera vez desde el 8 de abril.

Los bonos en dólares presentan leves subas: los títulos soberanos crecen hasta 0,4% (AL35D), mientras que los Globales muestran un aumento de hasta el 1% (GD46D).

Reservas

El Banco Central de la República Argentina sigue en su proceso de acumulación de reservas. En la jornada de miércoles, superó el 92% de la meta pactada para este año y compró otros US$132 millones.

banco Central Foto: Foto generada con IA Canal 26

La autoridad monetaria entabló 94 ruedas consecutivas en donde se hace de divisas.

Tomando el total de las compras que realizó desde que puso en marcha la “fase 4” del programa monetario, el BCRA adquirió US$9.234 millones.

Esto representa el 92% de la meta fijada para el 2026. La misma es de US$10.000 millones con la posibilidad de ascender hasta los US$17.000 millones, dependiendo de la evolución de la demanda de dinero y la liquidez del mercado de cambios.

Dólar Foto: NA

Sin embargo, el stock de las reservas internacionales cayó en US$41 millones contra el martes y cerró en US$47.867 millones.