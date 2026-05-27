Las tarjetas de crédito y débito pueden ser bloqueadas por ARCA si registra algo indebido. Foto: Freepik.

El Banco de la Nación Argentina (BNA) lanzó nuevos préstamos destinados a refinanciación de saldos de tarjetas de crédito ante el aumento de la morosidad de las familias con el objetivo de asistir a los usuarios que presentan dificultades a la hora de cumplir con sus compromisos financieros en un contexto de encarecimiento del crédito y aumento del riesgo de falta de pago.

El programa incluye una línea de “Consolidación de deudas” para quienes perciben haberes en el banco, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 65% y plazos de hasta 72 meses. Esta herramienta permite “reunir obligaciones financieras mantenidas tanto en esta como en otras entidades” para facilitar la organización de los pagos.

Banco Nación. Foto: NA.

Además, se ofrece la refinanciación de tarjetas de crédito de la propia entidad con hasta 90 días de atraso, con una TNA del 35% y plazos de hasta 60 meses, según informó la entidad en un comunicado.

¿Cuál es el contexto del lanzamiento de estos préstamos para cancelar deudas de tarjetas de crédito?

De acuerdo con los datos del Informe de Política Monetaria del Banco Central y la información oficial del BNA, la morosidad de las familias argentinas saltó al 11,5%, alcanzando el registro más alto en más de 15 años.

El deterioro es liderado por los préstamos personales con un 14,2% de mora, mientras que en las tarjetas de crédito se ubica en el 11,7%.

El lanzamiento de estas líneas ocurre tras las declaraciones del presidente del Banco Central, Santiago Bausili, quien aseguró que la entidad no rescataría a las familias endeudadas y que la crisis de pago debe ser “un proceso de aprendizaje para los bancos”.

Santiago Bausili. Foto: NA

No obstante, el BNA busca con estos programas “empujar al mercado a que ensayen programas para refinanciar a sus clientes” ante tasas activas que pueden triplicar la inflación.

Para situaciones con más de 90 días de atraso, el banco dispone de alternativas de hasta 96 meses.

Según la entidad, el objetivo es brindar soluciones para una “administración ordenada, previsible y sostenible” de la economía personal.

¿Cómo funcionan los créditos hipotecarios del Banco Nación?

El banco financia hasta el 75% del valor del inmueble. El resto debe ser cubierto con ahorros propios. Los créditos están ajustados por UVA, es decir, se actualizan según la inflación, y tienen una tasa nominal anual que varía según el perfil del cliente.

A su vez, el portal oficial de la entidad financiera publicó un simulador de Créditos Hipotecarios para la Vivienda en Uva, que permite calcular el monto a devolver según plazos y cobro de haberes en el Banco Nación.

Créditos hipotecarios. Foto: Unsplash.

Por ejemplo, si la propiedad cuesta USD100.000, el ahorro debe ser de USD25.000 y se puede recibir financiamiento por una suma de USD75.000.

Siguiendo con el ejemplo, para quienes cobran el sueldo en el Banco Nación y eligen un plazo de 20 años, la cuota inicial ronda los $914.418 mensuales. En este caso, los ingresos netos conjuntos (titular y codeudores) deben ser de $3.657.670, mientras que el ingreso mínimo del titular no puede bajar de $1.828.835.

Si el plazo se extiende a 30 años, la exigencia se reduce parcialmente. La cuota baja a $808.619 y los ingresos requeridos pasan a $3.234.476 entre titulares y codeudores, con un mínimo de $1.617.238 para el titular.

El escenario cambia para quienes no acreditan el salario en le entidad. En ese caso, la tasa sube al 12% anual y la cuota inicial se eleva a a $1.168.528 a 20 años. Los ingresos netos exigidos alcanzan los $4.674.111 en conjunto y $2.337.055 para el titular.

A 30 años, sin cuenta sueldo, la cuota desciende hasta $1.091.615, pero los ingresos siguen siendo elevados: $4.366.460 entre titulares y codeudores, y $2.183.230 como mínimo individual.

Créditos hipotecarios

Estas condiciones dejan afuera a amplios sectores. Los trabajadores informales, cuentapropistas o personas con ingresos variables enfrentan grandes dificultades para cumplir con los criterios de elegibilidad, que hoy priorizan la formalidad y la continuidad laboral.

Aun así, los créditos hipotecarios muestran uno de los niveles de morosidad más bajos del sistema. El motivo es claro: accede un universo acotado de personas con capacidad de pago sólida, que tienden a priorizar el cumplimiento de la cuota.

En términos de mercado, durante 2025 se otorgaron 44.305 préstamos hipotecarios en la Argentina, el cuarto registro más alto desde 2004, lo que confirma una recuperación gradual del crédito.

Como referencia, los valores de las cuotas se acercan a los del alquiler. En Ciudad de Buenos Aires, alquilar un monoambiente cuesta en promedio $704.704, mientras que un dos ambientes ronda los $814.659 y un tres ambientes, $1.094.451, según Zonaprop.

En paralelo, la actividad inmobiliaria mostró señales mixtas. En febrero de 2026 se registraron 3.567 escrituras en CABA, un 17% menos que un año antes. En el 17% de las operaciones se concretó una hipoteca, cinco puntos menos que en febrero de 2025.