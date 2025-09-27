Lanzan helados de icónicas golosinas: dónde se consiguen los sabores de Mantecol, Flynn Paff y Palitos de la Selva

Una reconocida marca lanzó su línea de helados en distintos formatos, todos vinculados con los sabores característicos de esta marca.

Golosinas. Foto: Freepik

La llegada de la primavera marca un aumento en las temperaturas, además de la cercanía con el verano. En este contexto, crece el consumo de helado en sus diferentes formas. Una reconocida marca de golosinas lanzó una nueva línea de productos que mezclan icónicos manjares en formato de helado, algo muy celebrado por sus fanáticos.

Llegan los nuevos helados de golosinas

Se trata de Georgalos, que lanzó una serie de helados de marcas reconocidas, como Mantecol, Flynn Paff, Palitos de la Selva, Full Maní y Toddy, en una mezcla de sabores que invita a probar las preparaciones.

Helados de distintas golosinas, lanzados por Georgalos. Foto: Instagram Georgalos

“Activá el modo helado” fue la consigna elegida por la empresa para lanzar estos productos, que buscan replicar los sabores característicos de estas golosinas, aunque en un formato frío.

Estos productos ya se pueden conseguir en kioscos y supermercados.

Más allá de la propuesta que suena innovadora, diversas heladerías ya ofrecían algunos sabores de esta clase en sus exhibidores, como ocurre con el Mantecol y Palitos de la Selva hace tiempo. Sin embargo, esta vez llegan los sabores originales, en distintos formatos.

Según la información publicada por Infokioscos, la inversión realizada para el lanzamiento fue de US$ 1,5 millones, que permitió la producción de 1.500.000 unidades para salir a la venta con la llegada de la primavera.

Helados de distintas golosinas, lanzados por Georgalos. Foto: Instagram Georgalos

Los helados de Palitos de la Selva y Flynn Paff son del tipo de agua y mantienen sus sabores típicos, según explicaron desde la marca. Toddy y Mantecol tienen su elaboración en cono con un relleno, mientras que Full Maní se presenta como un bombón.

El objetivo principal es instalar la línea de productos helados en Argentina, aunque también se planifica llegar a otros países como Uruguay, Bolivia, Chile y Paraguay.

Cómo hacer helado casero

El helado es un postre que se puede disfrutar en cualquier época del año, pero es más consumido en primavera y verano cuando las temperaturas comienzan a subir. Muchos piensan que prepararlo en casa requiere máquinas especiales o mucho tiempo, pero no es así.

Helado. Foto: Freepik

Una de las recetas más fáciles para hacer helado en casa es con dos ingredientes y sin usar licuadora. De esta forma se obtiene un helado cremoso y casero, ideal para comer dulce y saludable.

Un tip es que se puede personalizar a gusto agregándole frutas, chips de chocolate, dulce de leche o lo que tengas en tu casa.

Receta para hacer helado casero

Ingredientes

Bananas maduras : es muy importante ya que es la base cremosa de la receta.

Yogur natural o griego: esto le agrega textura y frescura al helado casero.

Paso a paso