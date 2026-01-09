La Justicia ordenó un embargo de más de 500 mil millones de pesos contra exfuncionarios del Banco Nación y directivos de Vicentin

El fallo fue emitido por el juez Julián Ercolini, contra Javier González Fraga y Lucas Llach, quienes fueron las principales autoridades del BNA durante el macrismo. Además, están implicados otros funcionarios y nombres de relevancia en Vicentin.

Vicentin

El juez federal Julián Ercolini solicitó el embargo preventivo superior a 500.000 millones de pesos contra quienes supieron ser las dos principales autoridades del Banco Nación (BNA) durante el macrismo, Javier González Fraga y Lucas Llach. Además, se incluyeron a otros exfuncionarios y directivos de Vicentin SAIC.

La causa en cuestión investiga un posible acuerdo entre Banco Nación y Vicentin para omitir el pago de una deuda millonaria.

El juez pidió también que siga la inhibición de bienes que estaba vigente desde septiembre de 2025, que marca la prohibición a los imputados a vender sus activos.

Se calculó en 300 millones de dólares el daño de la defraudación, según el fiscal Gerardo Pollicita. Los 26 imputados deben acatar de manera “solidaria” el monto actualizado, que es de $543.332.587.274.

El Banco Nación poseía dos cuentas de garantía en la que se recaudaban los fondos de la actividad comercial de la empresa Vicentin, con una deuda que subía hasta los 300 millones de dólares. Durante el periodo investigado, se calcula que fueron 800 millones los que circularon.

La acusación señala que los funcionarios permitieron que haya transferencias superiores a 40 mil millones de pesos a cuentas de libre disponibilidad y no retener el dinero para poder cobrar la deuda.

Vicentin, empresa cerealera

Los nombres vinculados a Vicentin que son investigados son: Néstor Buyatti (presidente), Alberto Julián Macua (vicepresidente), Herman Roberto Vicentin (apoderado), Martín Sebastián Colombo (director), Roberto Oscar Vicentin (director) y Máximo Javier Padoan (director), cuyo padre, Alberto Padoan, se encuentra investigado en la causa Cuadernos.

Se investigan también los giros que la firma habría realizado a otras cuentas del exterior, por un total que escala hasta los US$16.942.805. Banco Nación le entregó, en noviembre 2019, nuevos préstamos por US$105.500.000.

“Los funcionarios del Banco de la Nación Argentina, conjuntamente a los empresarios del Grupo Vicentin, entre agosto y diciembre de 2019, habrían generado que las compañías Vicentin SAIC y Algodonera Avellaneda SA defraudaran las arcas de la entidad pública por un perjuicio patrimonial de US$304.328.665“, explicó el juez Ercolini.

Vicentin fue la cuarta agroexportadora más grande del país, aunque en diciembre 2019 ingresó en default y su panorama financiero empeoró notablemente. En junio de 2020, Alberto Fernández había decidido la expropiación de la empresa durante su mandato, aunque por el rechazo popular decidió dar marcha atrás.