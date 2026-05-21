ARBA iniciará en La Plata un operativo especial para asistir a jubilados con deudas del Impuesto Inmobiliario. Foto: PAMI

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) puso en marcha un nuevo programa destinado a jubilados bonaerenses con el objetivo de reducir la carga tributaria y eliminar deudas vinculadas al Impuesto Inmobiliario.

La iniciativa comenzará a implementarse en La Plata y apunta a beneficiar a miles de adultos mayores que actualmente cumplen con los requisitos legales para acceder a la exención, aunque todavía no realizaron el trámite correspondiente.

El programa contempla tanto la exención del tributo como la eliminación de deudas acumuladas para quienes cumplan los requisitos. Foto: Foto generada con IA

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó: “Buscamos llevar un alivio, aunque sea mínimo, en un contexto muy complejo”. La medida se enmarca dentro de un beneficio establecido por ley y contempla tanto la exención del pago del impuesto como la condonación de deudas acumuladas para determinados jubilados de la provincia de Buenos Aires.

De qué se trata el nuevo operativo de ARBA en la provincia de Buenos Aires

El programa comenzará en La Plata mediante un trabajo articulado entre ARBA y el municipio local. Según detalló Girard, el organismo realizó un cruce de información junto al Instituto de Previsión Social (IPS) y detectó que alrededor de 17 mil jubilados reúnen las condiciones necesarias para acceder a la exención impositiva, aunque nunca iniciaron el trámite.

Según datos oficiales, alrededor de 17 mil jubilados bonaerenses podrían acceder al beneficio. Foto: ARBA.

Además, esos contribuyentes mantienen deudas acumuladas cercanas a los $1.000 millones por el Impuesto Inmobiliario. Ante esta situación, ARBA decidió avanzar con un operativo territorial y administrativo que incluirá visitas puerta a puerta y acciones presenciales para facilitar el acceso al beneficio. “Vamos a ir a buscar puerta a puerta a los jubilados para darles la exención y borrar las deudas anteriores”, sostuvo Girard.

El funcionario también indicó que el organismo intentará llegar a los beneficiarios mediante canales digitales y contactos no presenciales. En los casos donde no exista información suficiente, se desplegarán operativos territoriales en distintos barrios.

La primera jornada masiva se realizará en conjunto con el intendente de La Plata, Julio Alak, para agilizar la gestión y permitir que numerosos jubilados puedan completar el trámite simultáneamente.

Los operativos incluirán atención presencial y recorridas territoriales para facilitar la realización del trámite. Foto: Prensa UNaB

A quiénes alcanza el beneficio de desendeudamiento para jubilados

El beneficio está dirigido a jubilados y pensionados bonaerenses que cumplan determinadas condiciones económicas y patrimoniales establecidas por ley.

Para acceder a la exención del Impuesto Inmobiliario, los interesados deben:

Percibir ingresos inferiores a dos jubilaciones mínimas.

Tener una única propiedad.

Poseer una vivienda con valuación fiscal menor a los $6 millones.

No estar inscriptos como contribuyentes de Ingresos Brutos.

Desde ARBA explicaron que la información utilizada hasta el momento corresponde principalmente a jubilados vinculados al IPS. Sin embargo, Girard señaló que el organismo solicitó también acceso a las bases de datos de la ANSES para ampliar el alcance del programa.

El objetivo de la medida es aliviar la situación económica de adultos mayores afectados por el contexto inflacionario.

En ese sentido, aclaró que los jubilados que cobran haberes a través de ANSES y consideren que cumplen con los requisitos pueden acercarse a los centros de atención de ARBA para recibir asesoramiento y realizar el trámite correspondiente.

El impacto económico del beneficio de ARBA en los adultos mayores

La iniciativa busca generar un alivio económico concreto para un sector particularmente afectado por la situación económica actual. Desde el organismo provincial remarcaron que muchos jubilados atraviesan dificultades para afrontar el pago de impuestos y servicios, especialmente en un contexto de inflación y pérdida de poder adquisitivo.

El objetivo de la medida es aliviar la situación económica de adultos mayores afectados por el contexto inflacionario.

En ese marco, Girard sostuvo que “los jubilados la están pasando bastante mal como para que ARBA lleve adelante gestiones de cobranza con apremios”. La eliminación de deudas acumuladas y la posibilidad de dejar de pagar el Impuesto Inmobiliario representan una ayuda significativa para miles de adultos mayores de la provincia de Buenos Aires. Además, el programa podría ampliarse en los próximos meses si ARBA logra incorporar datos de más jubilados que cobran sus haberes mediante ANSES.

Con este operativo, el gobierno bonaerense busca acelerar el acceso a beneficios tributarios ya existentes y reducir la cantidad de contribuyentes vulnerables que mantienen deudas fiscales sin haber solicitado la exención correspondiente.