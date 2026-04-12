Cuántos años debe aportar un monotributista para jubilarse en 2026:

Monotributista Foto: Foto generada con IA Canal 26

La jubilación es una de las consultas más frecuentes entre quienes trabajan bajo el régimen del monotributo. De cara a 2026, muchos contribuyentes se preguntan cuántos años de aportes son necesarios para acceder a la jubilación, qué requisitos se mantienen vigentes y cómo influye haber trabajado en distintos regímenes a lo largo de la vida laboral.

Aunque el monotributo simplifica impuestos y aportes mensuales, las reglas jubilatorias no difieren demasiado del resto de los trabajadores, y conocerlas con anticipación puede evitar demoras y confusiones al momento de iniciar el trámite.

Cuántos años de aportes se necesitan para jubilarse como monotributista

Según la normativa previsional vigente, un monotributista necesita acreditar 30 años de aportes al sistema previsional para poder jubilarse en 2026, el mismo requisito que rige para trabajadores autónomos y empleados en relación de dependencia.

Estos 30 años no necesitan haber sido realizados exclusivamente bajo el monotributo. La ley permite sumar aportes provenientes de distintos regímenes, lo que resulta clave para quienes tuvieron trayectorias laborales mixtas.

Edad jubilatoria: cuándo se puede iniciar el trámite

Además del requisito de aportes, la edad sigue siendo un factor determinante:

Mujeres: 60 años

Hombres: 65 años

Una vez alcanzada la edad correspondiente y reunidos los 30 años de aportes, el monotributista puede iniciar el trámite jubilatorio ante la ANSES.

Qué tipo de jubilación recibe un monotributista

El régimen del monotributo otorga acceso a:

Jubilación mínima , sujeta a la movilidad jubilatoria

Pensión por fallecimiento

Retiro por invalidez , en caso de corresponder

Cobertura médica del INSSJP (PAMI)

Es importante aclarar que la jubilación no es un monto fijo, sino que se actualiza conforme a los índices de movilidad previsional establecidos por ley.

Qué pasa si los aportes no alcanzan los 30 años

En muchos casos, los monotributistas llegan a la edad jubilatoria sin completar los 30 años exigidos. Allí entran en juego distintas alternativas según la situación personal, como el reconocimiento de aportes realizados en otros trabajos o la posibilidad de regularizar períodos faltantes, si la normativa vigente lo permite.

Además, quienes hayan trabajado tanto como monotributistas, autónomos o empleados en relación de dependencia pueden sumar todos esos períodos para completar los años requeridos.

Monotributo. Foto: ARCA.

Cómo verificar los aportes realizados

Antes de iniciar cualquier trámite, es fundamental revisar el historial laboral. El procedimiento es sencillo:

Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social Consultar la Historia Laboral, donde figuran todos los aportes registrados Detectar posibles períodos faltantes o inconsistencias

Esta verificación previa permite evitar retrasos y facilita el inicio del trámite jubilatorio.

Cómo iniciar el trámite de jubilación en 2026

Cuando estén cumplidos los requisitos de edad y aportes, el monotributista debe:

Solicitar un turno en ANSES

Presentarse con DNI original

Completar el formulario Solicitud de Prestaciones Previsionales (PS 6.18)

El proceso completo suele demorar entre 3 y 6 meses, aunque los plazos pueden variar según cada caso.

Aportes por tareas de cuidado: un beneficio clave

En el caso de las mujeres, existe la posibilidad de acceder al Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado, que permite sumar años por hijos criados. Para este trámite se solicita:

Partida de nacimiento de los hijos

Certificado de discapacidad, si corresponde

Sentencia de adopción en casos de adopción

Este reconocimiento puede ser determinante para alcanzar los 30 años exigidos.

Cuentas, monotributo. Foto: Unsplash

Planificar la jubilación, la clave para evitar sorpresas

Conocer con anticipación cuántos años debe aportar un monotributista para jubilarse en 2026 permite tomar decisiones a tiempo, regularizar situaciones y evitar demoras innecesarias. La clave está en revisar los aportes, sumar períodos laborales y asesorarse antes de iniciar el trámite.

La jubilación no es un trámite inmediato: una buena planificación hace toda la diferencia.