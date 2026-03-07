Nuevos trámites en ARCA Foto: Foto generada con IA

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un procedimiento totalmente renovado para que los monotributistas puedan manifestar su disconformidad frente a las recategorizaciones de oficio. Esta novedad busca agilizar los reclamos y reducir la carga administrativa, en un contexto donde miles de contribuyentes recibieron ajustes basados en información provista por plataformas digitales.

Un trámite más simple y sin papeles

De acuerdo con lo informado, ARCA incorporó un botón específico dentro del portal, pensado exclusivamente para quienes consideren inapropiada su recategorización automática. La novedad más relevante es que ya no será necesario presentar un descargo mediante Presentaciones Digitales, salvo que el organismo solicite documentación adicional más adelante. Esto representa un cambio sustancial respecto del procedimiento tradicional, que exigía preparar un escrito formal y adjuntar respaldos.

El nuevo mecanismo puede utilizarse hasta el 16 de marzo, fecha límite para enviar la manifestación de disconformidad en esta etapa. La herramienta está destinada únicamente a casos donde la recategorización surge por ingresos informados por plataformas digitales, siempre que el contribuyente no haya iniciado previamente un recurso de apelación.

Monotributo Foto: Foto generada con IA

Por qué se multiplicaron las recategorizaciones de oficio

La recategorización automática responde al esquema de fiscalización previsto en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, regulado por la Ley 24.977. Este sistema determina categorías en función de los ingresos brutos, parámetros físicos y nivel de gastos, pero en los últimos años su control se volvió mucho más digital y automático.

ARCA analiza información cruzada proveniente de distintas fuentes, incluidos consumos, acreditaciones bancarias y datos suministrados por plataformas de pago. Así, si detecta inconsistencias como gastos personales incompatibles, depósitos no acordes con lo declarado o compras por encima de los límites permitidos, puede avanzar con la recategorización sin necesidad de una presentación voluntaria del contribuyente.

La normativa también faculta al organismo a ajustar la categoría cuando el contribuyente no se recategorizó en término o lo hizo de manera incorrecta, pudiendo además liquidar diferencias y aplicar una multa del 50% sobre el impuesto integrado y el componente previsional omitido.

Trámite ARCA. Foto: Freepik.

Qué implica presentar la disconformidad

El nuevo procedimiento no garantiza que ARCA revierta la recategorización, pero sí permite acelerar el análisis en los casos donde los ingresos informados por plataformas no correspondan a la actividad económica del contribuyente. Esto evita que usuarios con movimientos atípicos o montos que no representan ventas reales sean reclasificados en categorías superiores injustamente.

Aunque se simplifica el trámite, ARCA mantiene la posibilidad de solicitar documentación respaldatoria más adelante y también puede iniciar revisiones adicionales si detecta inconsistencias. En otras palabras, el botón agiliza el reclamo, pero no elimina la fiscalización posterior.

Un paso hacia mayor claridad en un contexto complejo

La habilitación de este procedimiento llega en un momento de alta tensión entre ARCA, las plataformas digitales y los monotributistas, muchos de los cuales aseguran haber sido recategorizados por movimientos que no representan ingresos de su actividad. El nuevo mecanismo busca dar una respuesta más clara, rápida y accesible a esa problemática creciente.