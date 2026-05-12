Cuánto cuesta comer una hamburguesa en YPF. Foto: Instagram @ypffull

El menú de hamburguesas de YPF Full se consolida como una alternativa rápida dentro de las estaciones de servicio, con diversos combos que incluyen papas fritas y bebida. Los precios actuales muestran una oferta amplia que va desde versiones simples hasta otras más contundentes.

En el segmento más alto aparecen las variantes “Max”, pensadas para quienes buscan mayor cantidad de carne y combinaciones cargadas. Ahí se ubican los tickets más elevados del menú, que superan los $9.000.

En el rango intermedio, la marca ofrece hamburguesas clásicas con doble medallón y agregados tradicionales como queso cheddar, huevo o panceta. Es la franja donde conviven varias alternativas con precios cercanos entre sí.

Más abajo, aparecen opciones más simples que bajan algunos escalones en costo, pero mantienen el combo completo con guarnición y bebida, apuntando a un consumo más cotidiano.

Cuánto cuesta comer una hamburguesa en YPF. Foto: Instagram @ypffull

Las hamburguesas más completas del menú de YPF

Entre las opciones más contundentes se destaca la Hamburguesa Max Triple, que combina triple carne con queso cheddar, panceta, tomate y lechuga. Este combo alcanza los $9.900 y es uno de los más completos.

Otra alternativa fuerte es la Hamburguesa Max Doble, con doble carne, cheddar, panceta y vegetales, que se ofrece a $9.500. La propuesta apunta a un equilibrio entre volumen y precio dentro de la línea premium.

También sobresale la Hamburguesa Magna, que incorpora doble carne, queso cheddar, panceta y guacamole, además de tomate y lechuga. Es la más cara del menú, con un valor de $10.250.

En un escalón similar aparece la Hamburguesa de Campo, con carne, cheddar, panceta y vegetales, que alcanza los $9.900, manteniendo una propuesta intensa en sabor.

Opciones intermedias y combinaciones clásicas

En el sector medio se ubica la Hamburguesa Doble, con doble medallón, queso cheddar, huevo, tomate y lechuga, por $9.100.

La Gran Hamburguesa, con carne, queso cheddar, panceta y huevo, tiene un precio de $8.550, mientras que la versión con queso y huevo se mantiene en el mismo valor.

Alternativas económicas para comer en YPF

Entre las opciones más accesibles aparece la Hamburguesa con queso, que cuesta $7.600 y ofrece una propuesta más simple con cheddar, tomate y lechuga.

YPF Full

Con estas opciones, las tiendas Full siguen consolidando su propuesta gastronómica en ruta y en ciudad, sumando variedad en un formato pensado para resolver una comida rápida sin salir de la estación de servicio.

Qué otros platos se pueden pedir en YPF

El menú no se limita a hamburguesas. YPF Full también ofrece una línea de sandwiches calientes con distintas combinaciones. Entre ellos se destacan el panini de peceto con tomate y muzzarella a $8.050 y la ciabatta multicereal o de jamón y queso, ambas alrededor de $7.450.

Las alternativas más contundentes incluyen el sándwich de milanesa, que llega a $11.100, y su versión especial o el lomo de la casa, que alcanzan los $13.000, ubicándose entre los platos más caros del menú.

A esto se suman opciones rápidas como pizzas y empanadas, pensadas para un consumo más ágil o para compartir, ampliando la oferta gastronómica dentro de las tiendas.

Con este abanico, YPF busca consolidarse más allá del combustible y posicionarse como una parada integral para comer algo rápido, con variedad y precios que cubren distintos perfiles de consumo.