Cuánto salen las hamburguesas de FINO: precios, menú completo y cuánto gastás con papas y bebida
Te contamos cuánto cuestan las hamburguesas de FINO, la nueva propuesta de los influencers Fino y elegante. Precios, menú, bebidas y combos reales.
La nueva propuesta gastronómica de los influencers Fino y Elegante ya es furor en redes y muchos se hacen la misma pregunta antes de ir: ¿cuánto cuestan las hamburguesas de FINO en 2026?. Con estética cuidada, nombres propios y combinaciones distintivas, este spot en Colegiales empieza a posicionarse entre los lugares más comentados.
En esta guía tenés todos los precios reales, qué conviene pedir según tu presupuesto y cuánto terminás gastando en total (sin sorpresas en la caja).
Precios de las hamburguesas de FINO
El menú combina burgers “de autor” con opciones más clásicas. Estos son los valores actualizados:
Hamburguesas principales
- FINO – $13.500 Doble carne, cheddar, pepinillos, cebolla brunoise marcada y salsa especial.
- CRISPINO – $14.500 Doble carne, cheddar, bacon, cebolla crispy, pepinillos y salsa LULA.
- VEGGIE – $16.500 Medallón de portobellos rebozados con quesos, tomate, lechuga y salsa mil islas.
- JOSEFINA – $15.500 Medallón de 220 g con cheddar, tomate, lechuga, cebolla morada y mayo Heinz.
Dato clave: hay opción de pan sin TACC, algo cada vez más buscado.
Cheeseburger y Cheesebacon: las opciones más económicas
Qué conviene:
- Mejor relación precio/calidad: Cheeseburger doble ($12.500)
- Con bacon y más sabor: Cheesebacon doble ($13.500)
Acompañamientos y extras
- Papas fritas – $3.500
- Fried pickles – $5.000
- Nuggets (6 unidades) – $5.500
- Dips – $1.500
- Papas Finas – $7.500 (popcorn de papa con queso, hierbas y mayo pesto)
Bebidas y milkshakes
Sin alcohol
- Gaseosa (línea Coca): $3.500
- Agua mineral: $3.500
Con alcohol
- Corona: $6.000
- Peroni: $6.000
Milkshakes
- Cheesecake, Oreo o Chocotorta: $8.000
Cuánto gastás en FINO
Para tener referencia clara antes de ir:
- Combo clásico: FINO + papas fritas + gaseosa → $20.500
- Combo bacon: CRISPINO + papas + gaseosa → $21.500
- Combo veggie: VEGGIE + papas + agua → $23.500
- Combo premium: JOSEFINA + papas finas + cerveza → $29.000
- Comer bien ronda entre $20.000 y $25.000 por persona
- Con cerveza o extras, puede subir a $30.000
Dirección de FINO y cómo llegar
Dirección: Moldes 880, Colegiales, Ciudad de Buenos Aires
Cómo llegar
- En auto: fácil acceso desde Av. Federico Lacroze y Av. Cabildo. Zona con bastante movimiento gastronómico.
- Transporte público:
- Referencia:Ubicado en una zona clave de Colegiales, rodeado de bares y propuestas gastronómicas en crecimiento.
Qué pedir si es tu primera vez
- Para probar la esencia: FINO
- Si te gusta el bacon: CRISPINO
- Si querés algo distinto: VEGGIE
- Si buscás precio: Cheeseburger doble