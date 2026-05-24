Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
domingo, 24 de mayo de 2026, 23:30
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El menú combina burgers “de autor” con opciones más clásicas
El menú combina burgers “de autor” con opciones más clásicas Foto: Instagram @fino_arg

La nueva propuesta gastronómica de los influencers Fino y Elegante ya es furor en redes y muchos se hacen la misma pregunta antes de ir: ¿cuánto cuestan las hamburguesas de FINO en 2026?. Con estética cuidada, nombres propios y combinaciones distintivas, este spot en Colegiales empieza a posicionarse entre los lugares más comentados.

En esta guía tenés todos los precios reales, qué conviene pedir según tu presupuesto y cuánto terminás gastando en total (sin sorpresas en la caja).

La hamburguesería de @finoyelegante Foto: Instagram @fino_arg

Precios de las hamburguesas de FINO

El menú combina burgers “de autor” con opciones más clásicas. Estos son los valores actualizados:

Hamburguesas principales

  • FINO – $13.500 Doble carne, cheddar, pepinillos, cebolla brunoise marcada y salsa especial.
  • CRISPINO – $14.500 Doble carne, cheddar, bacon, cebolla crispy, pepinillos y salsa LULA.
  • VEGGIE – $16.500 Medallón de portobellos rebozados con quesos, tomate, lechuga y salsa mil islas.
  • JOSEFINA – $15.500 Medallón de 220 g con cheddar, tomate, lechuga, cebolla morada y mayo Heinz.

Dato clave: hay opción de pan sin TACC, algo cada vez más buscado.

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Precios actualizados de FINO Foto: Instagram @fino_arg

Cheeseburger y Cheesebacon: las opciones más económicas

Qué conviene:

  • Mejor relación precio/calidad: Cheeseburger doble ($12.500)
  • Con bacon y más sabor: Cheesebacon doble ($13.500)

Acompañamientos y extras

  • Papas fritas – $3.500
  • Fried pickles – $5.000
  • Nuggets (6 unidades) – $5.500
  • Dips – $1.500
  • Papas Finas – $7.500 (popcorn de papa con queso, hierbas y mayo pesto)

Bebidas y milkshakes

Sin alcohol

  • Gaseosa (línea Coca): $3.500
  • Agua mineral: $3.500

Con alcohol

  • Corona: $6.000
  • Peroni: $6.000

Milkshakes

  • Cheesecake, Oreo o Chocotorta: $8.000
Menú completo, combos y cuánto cuesta comer en Colegiales Foto: Instagram @fino_arg

Cuánto gastás en FINO

Para tener referencia clara antes de ir:

  • Combo clásico: FINO + papas fritas + gaseosa → $20.500
  • Combo bacon: CRISPINO + papas + gaseosa → $21.500
  • Combo veggie: VEGGIE + papas + agua → $23.500
  • Combo premium: JOSEFINA + papas finas + cerveza → $29.000
  • Comer bien ronda entre $20.000 y $25.000 por persona
  • Con cerveza o extras, puede subir a $30.000

Dirección de FINO y cómo llegar

Dirección: Moldes 880, Colegiales, Ciudad de Buenos Aires

Cómo llegar

  • En auto: fácil acceso desde Av. Federico Lacroze y Av. Cabildo. Zona con bastante movimiento gastronómico.
  • Transporte público:
  • Referencia:Ubicado en una zona clave de Colegiales, rodeado de bares y propuestas gastronómicas en crecimiento.

Qué pedir si es tu primera vez

  • Para probar la esencia: FINO
  • Si te gusta el bacon: CRISPINO
  • Si querés algo distinto: VEGGIE
  • Si buscás precio: Cheeseburger doble