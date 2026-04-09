Jorge Luis Borges. Foto: NA

Jorge Luis Borges escribió algunas de las frases más citadas de la literatura universal, pero pocas resultan tan incómodas, tan lúcidas y tan actuales como esta: “Enamorarse es crear una religión cuyo dios es falible”. En apenas once palabras, el escritor argentino condensa una idea poderosa, casi peligrosa: el amor como fe, como acto ciego, como devoción depositada en una figura imperfecta.

Lejos del romanticismo convencional, Borges no habla del amor como salvación, sino como creencia. Y toda creencia implica riesgo.

El amor como acto de fe

Borges fue un intelectual profundamente escéptico, lector obsesivo de la metafísica, la teología y el tiempo. No sorprende que, al pensar el amor, lo haga desde la lógica de la religión. Enamorarse, según esta mirada, no es solo sentir: es atribuirle al otro un poder simbólico. Es convertir a una persona común en un centro absoluto de sentido.

La palabra clave de la frase no es “religión”. Es “falible”.

Porque en esa posibilidad de error se esconde el núcleo de la experiencia amorosa. El amor no fracasa porque el otro falle, sino porque nunca fue infalible. Lo que se quiebra no es la persona amada, sino la fe que habíamos construido alrededor de ella.

Cuando el ideal reemplaza a la persona

Borges no fue un escritor del amor feliz. Sus relaciones estuvieron marcadas por la distancia, la timidez, la imposibilidad. Quizás por eso entendió con claridad que amar implica idealizar, y que toda idealización termina, tarde o temprano, enfrentándose con lo real.

El enamorado no ama al otro tal como es: ama una versión elevada, simbólica, casi mítica. Esa versión funciona como un dios menor, frágil, humano. Un dios que puede equivocarse, cansarse, irse.

Y cuando ese dios cae, el dolor no es solo emocional: es espiritual. Se pierde una fe.

Jorge Luis Borges

Borges y la desconfianza hacia el absoluto

A lo largo de su obra, Borges desconfió de todo absoluto: del tiempo lineal, de la verdad única, de la identidad fija. El amor, en este sentido, no podía escapar a esa lógica. Convertir al otro en una verdad definitiva es, para Borges, una forma de error conceptual.

Enamorarse no sería entonces un triunfo, sino un acto poético y peligroso: hermoso precisamente porque es insostenible.

Por eso su frase no condena el amor, pero tampoco lo idealiza. Lo desmitifica sin vaciarlo de sentido. Amar es creer sabiendo que esa creencia no tiene garantías.

Una frase vigente en tiempos de vínculos frágiles

En una época marcada por relaciones rápidas, decepciones veloces y expectativas altas, la frase de Borges parece escrita para el presente. El amor sigue funcionando como religión, incluso cuando decimos ser escépticos. Seguimos buscando redención en el otro, aunque sepamos que puede fallarnos.

Las rupturas modernas duelen tanto no por lo que se pierde, sino por lo que se derrumba: la narrativa, la promesa, la fe.

Borges lo entendió antes de que existieran las redes sociales, las apps de citas o el lenguaje terapéutico del desapego. El problema nunca fue el otro. El problema fue el dios que creamos.

Amar sin idolatrar

Tal vez la enseñanza más profunda de esta frase no sea cínica, sino liberadora. Borges no nos dice que no amemos. Nos advierte que no absoluticemos. Que no construyamos templos sobre cuerpos humanos.

Aceptar la falibilidad del otro no significa amar menos. Significa amar mejor.

Porque cuando dejamos de pedirle al amor que sea religión, quizás pueda ser compañía, diálogo, tiempo compartido. Algo menos sagrado, pero más real.

Borges es considerado uno de los mejores escritores de habla hispana. Foto: EFE

Borges, el amor y la lucidez incómoda

Como toda gran frase literaria, esta no busca consolar. Busca iluminar. Molesta porque dice algo que intuimos pero preferimos ignorar: que amar es un acto irracional, profundamente humano y necesariamente frágil.

Borges no escribió esta frase para destruir el amor, sino para despojarlo de su ilusión más peligrosa. Y en ese gesto, como siempre, nos deja frente a un espejo incómodo: no el del otro, sino el de nuestras propias creencias.